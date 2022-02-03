سعر الدولار اليوم الخميس 3-2-2022 في البنوك المصرية

سعر الدولار من الكلمات التي تزداد عليها عمليات البحث بشكل يومي، وليس في مصر فقط، بل في أغلب دول العالم، إذ إنّه العملة الأولي في العالم، والتي يتحدد سعر البترول بها، ويتباين السعر من بنك لآخر حسب عملية العرض والطلب.

وللمهتمين بالبحث عن أسعار العملات الأجنبية، خاصة الورقة الخضراء، ترصد بوابة «الوطن» سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم، الخميس الموافق 3 فبراير الحالي، في عدد من البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرفي.

سعر الدولار اليوم

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه استقرارا في أغلب البنوك العاملة في مصر، إذ سجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.64جنيه للشراء، و15.77 جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك المصرية

وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنّه سجّل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.