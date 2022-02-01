سعر الدولار اليوم الثلاثاء 1-2-2022 في البنوك المصرية

الدولار الأمريكي، عملة هامة ومن أكثر العملات التي تلقى اهتمام الكثيرين نظرا لسيطرته وتحكمه في تحريك الأسعار المختلفة من المنتجات والسلع وغيرها، كما أنه يسيطر على حركة التجارة حول العالم والتصدير والاستيراد بين الدول بعضها، لذا دائما ما يحظى باهتمام الكثيرين حول العالم من رجال أعمال أو مستثمرين أو تجار.

وفيما يلي تقدم «الوطن» خلال تقرير أعدته اليوم، تفاصيل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري وفقا للتعاملات التي وردت صباح اليوم الثلاثاء الموافق 1 فبراير 2022 في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدولار اليوم

واصل سعر الدولار الأمريكي تسجيل استقرار دون تغيير ملحوظ في العديد من البنوك العاملة بالسوق المصرفية، حيث سجل في بنك الإسكندرية نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في المصرف المتحد نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما سجل في بنك مصر نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

استقرار أسعار الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي في بنك قناة السويس نحو 15.66جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنك عودة نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وعن سعره في البنك التجاري الدولي CIB، فنجد أنه سجل قيمة تصل لنحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، فيما وصل سعر الدولار في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى 15.68 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي نحو 15.66جنيه للشراء، و15.75جنيه للبيع، ووصل سعر الدولار اليوم نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع في بنك فيصل الإسلامي، فيما سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية، نحو 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع.