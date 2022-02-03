%22.5 ارتفاعا في مبيعات السيارات المحلية بالسوق المصري خلال 2021

ارتفع معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع، داخل السوق المحلي خلال العام الماضي 2021، بنسبة وصلت إلى 25.7%، بعدد 290,846 مركبة، بحسب التقرير الأخير الصادر عن مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

وخلال السطور التالية، ترصد «الوطن» سجل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلي المصري خلال العام 2021 (المحلية والمستوردة)، والتي سجلت ارتفاعًا في كل من المحلي والمستورد من السيارات المتاحة بالسوق المصري.

معدل مبيعات السيارات المحلية والمستوردة خلال 2021

وحسب التقرير الأخير لـ«أميك»، سجل معدل مبيعات السيارات المحلية نسبة ارتفاع وصلت إلى 22.5% بـ115,697 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام الماضي 2020 حيث سجلت 94,413 مركبة.

وأضاف التقرير، ارتفاع معدل مبيعات السيارات المستوردة بنسبة وصلت إلى 28% بـ 175,149 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال العام 2020 حيث سجلت 136,825 مركبة.

الشركات الأكثر مبيعا للسيارات خلال ديسمبر 2021

وتضمن التقرير، ترتيب مبيعات أكثر من 10 علامات تجارية للسيارات داخل السوق المحلي تتنافس جميعها على الأكثر مبيعًا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2021، وهي بالترتيب:

- شيفرولية، بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 4,608 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 5,373 مركبة.

- تويوتا، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 3,246 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 1,849 مركبة.

- رينو، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 3,189 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 2,100 مركبة.

- سوزوكي، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 2,267 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 1,186 مركبة.

- هيونداي، بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 2 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 2,261 مركبة.

-شيري، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 2,159 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت عدد 1,098 مركبة.

- كيا، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 2,008 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 958 مركبة.

- نيسان، بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 1,958 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 2,332 مركبة.

- إم جي، بانخفاض في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 1,514 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت 2,773 مركبة.

- بيجو، بارتفاع في معدل مبيعاتها خلال العام 2021 بعدد 1,138 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات عام 2020 حيث سجلت عدد 1,004 مركبة.