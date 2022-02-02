25.7 % ارتفاعا في مبيعات السيارات خلال 2021

سجل معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلية خلال 2021، نسبة ارتفاع وصلت إلى 25.7%، بعدد 290,846 مركبة، مقارنة بمعدل المبيعات خلال العام الماضي 2020؛ إذ سجلت مبيعات السيارات 231,238 مركبة، وذلك حسب التقرير الأخير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات «أميك».

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، قائمة مبيعات السيارات بمختلف الأنواع ما بين سيارات «ملاكي - أتوبيس - شاحنات»، ونسب الارتفاع والانخفاض التي وقعت على معدل مبيعات كل نوع من المركبات داخل السوق المحلية خلال عام 2021 مقارنة بعام 2020، حسب التقرير الأخير الصادر عن «أميك»:

معدل مبيعات السيارات داخل السوق المحلية عام 2021

وسجل معدل مبيعات السيارات الملاكي داخل السوق المحلية خلال 2021، نسبة ارتفاع وصلت إلى 28% بعدد 215,072 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020، وسجلت 167,792 مركبة.

كما سجل معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس نسبة انخفاض وصلت إلى 2.3% بعدد 25,817 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 وهو 26,433 مركبة.

وارتفع معدل مبيعات مركبات الشاحنات بنسبة وصلت إلى 35% بـ 49,957 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعاتها خلال 2020 وهو 37,013 مركبة.

مبيعات السيارات خلال شهري ديسمبر 2020 و2021

يذكر أن معدل مبيعات السيارات بمختلف الأنواع داخل السوق المحلية سجل نسبة ارتفاع وصلت إلى 7.5% خلال ديسمبر الماضي، بـ 29,253 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات ديسمبر 2020؛ إذ سجلت المبيعات 27,203 مركبة.

وسجل معدل مبيعات السيارات الملاكي خلال ديسمبر 2021 نسبة ارتفاع وصلت إلى 9.7% بـ 22,162 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات ديسمبر 2020؛ إذ سجلت المبيعات 20,211 مركبة؛ فيما سجل معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس نسبة ارتفاع وصلت إلى 8.7ّ% بعدد 2,682 مركبة، مقارنة بمعدل مبيعات ديسمبر 2021، وهو 2,467 مركبة.

وانخفض معدل مبيعات الشاحنات خلال ديسمبر 2021، بنسبة وصلت إلى 2.6%، بواقع 4,409 مركبة، مقارنة بديسمبر 2020؛ إذ سجلت المبيعات 4,525 مركبة.