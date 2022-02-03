حظك اليوم برج الحوت الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا

تعد الصداقة في حياة مولود برج الحوت، واحدة من أهم الأشياء التي تستحوذ على اهتمام أصحاب هذا البرج كونها محور أساسي في حياته، فهم من يعتمد عليه في الكثير من أمور حياته، فيجمع الحوت بأصحاب برج السرطان علاقة صداقة قوية ومميزة تقوم على المشاركة والحب والثقة، إذ ينتمي مواليد البرجين إلى الطبيعة المائية، ويشتركان في عدة صفات من أهمها الكرم والعطف وحب الخير والمساعدة، ويتشارك الطرفان الكثير من الأسرار والمشاكل ويسود علاقة الصداقة بينهما، الحب والمشاركة والثقة.

كما تتميزالصداقة التي تجمع برج الحوت بالسرطان بأنها علاقة يسودها الحب والرومانسية، ولذلك لا تجدهم يختلفان في الأمور الإنسانية التي تظهر على كافة تصرفاتها، وأمورهما الحياتية.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

وتنصح خبيرة الأبراج الفكلية عبير فؤاد، أصحاب برج الحوت بأن القمر ما زال ببرجك ويجعلك ذلك واثقا من نفسك ومبادرا وجريئا، فيجب أن يستغل أصحاب، هذا البرج هذا الأمر حتى لا يخسر الكثير.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي، فتنصح خبيرة الأبراج أصحاب هذا البرج بأن فينوس في وضع داعم تعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأحباب، وتساعدك على تحقيق التفاهم مع الطرف الآخر.

برج الحوت في العمل

يسعى دائما الموظف من مواليد برج الحوت إلى مشاركة قصصه الإبداعية مع الآخرين من زملاءه في العمل، حتى يستفيدون من تجاربهم السابقة، ويحرص هذا المولود دائما على إبقاء حياته الخاصة في الخفاء بعيدا عن الأنظار، كما يتجنب الحديث عنها أيضا أمام الأشخاص المقربين منه.

كما يمنح مواليد برج الحوت بيئة العمل حالة الابداع فضلا عن إتقان العمل، كونه يملك القدرة على إدارة وقته بشكل جيد، ما يجعله يستطيع إنجاز الكثير من المهام في وقت قصير.