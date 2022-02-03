تعاون بين البريد المصري و«استادات الوطنية» للتوسع في الأنشطة الرياضية

وقعت شركة استادات الوطنية وشركة البريد للاستثمار، على تدشين شركة للتوسع فى إنشاء استادات جديدة وإدارة المنشآت الرياضية والتوسع فى المنطقة.

«الوزيري»: تدشين شركة سيتي بالتعاون مع البريد المصري

قال المهندس سيف الوزيرى، رئيس شركة استادات ستى كليب، إنه تم تدشين شركة سيتى، بالتعاون مع البريد المصرى، مشيرا إلى أنه تم رفع رأس مال الشركة إلى مليار جنيه بعد أن تم تقسيمها من قبل شركات متخصصة، بما فيها شركة فاروز التابعة للبنك الأهلى المصرى.

وأضاف «الوزيري»، في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي اليوم، أنه يتم العمل تحت استراتيجية الدولة 2030 نحو الجمهورية الجديدة، وتأكيد أن شركة استادات الوطنية للاستثمار الرياضي وإدارة المنشات الرياضية هي إحدى شركات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي.

خطوات جادة نحو التنمية وتحويل الرياضة لصناعة وطنية

وأكد أنه يتم العمل اليوم بخطوات جادة من أجل التنمية وتحويل الرياضة المصرية لصناعة وطنية، من خلال عقد شراكة مع مؤسسات وطنية، منها شركه البريد للاستثمار، الذراع الاستثماري لهيئة البريد المصري.

وأوضح أنه يتم العمل على التوسع في إنشاء فروع للأندية بالتعاون مع الشباب والرياضة، وهيئة المجتمعات العمرانية، للاستفادة القصوى من أصول الدولة الرياضية، ورفع قيمتها، وتوفير الأنشطة الرياضية في كل أنحاء الجمهورية تحت مظلة مشروع القرن حياة كريمة.

وأشار إلى أنه يتم حاليا التواجد في 15 مدينة مصرية، وسيتم التوسع خلال الفترة المقبلة لتقديم خدمات رياضية مختلفة تحت قيادة عدد كبير جدا من الرياضيين، المصريين المحترفين.