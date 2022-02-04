حظك اليوم برج الجوزاء الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تتسرع

يحتل برج الجوزاء الترتيب الثالث بين الأبراج الفلكية، ويبدأ البرج من مواليد 21 مايو حتى 20 يونيو، ويتميز مولود برج الجوزاء بالذكاء الشديد ولديه قدرة على التركيز في كل تفاصيل الحياة، فهو نادرا ما ينسى الأشياء المهمة في حياته، لذلك فهو أغلب الوقت يكون متميز في عمله ويصل لأعلى المناصب.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

تنصح خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد مواليد برج الجوزاء بضرورة البعد عن المغامرات والتسرع، حيث أن اتخاذ القرارات السريعة، من شأنه أن يجعلك تدخل في مشكلات عديدة تتسبب في خسائر فادحة على الصعيد المهني.

القمر في وضع معاكس مما يجعلك تمر بفترة دقيقة تتطلب منك الانتباه والتحرك بحذر، لذا كن حذر في كل تصرفاتك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

ينصحك حظك اليوم على الصعيد العاطفي بضرورة تفادي الصدام مع من حولك، حيث أن ذلك يجعلك تخسر علاقات مهمة في حياتك، كن صبور ومستمع جيد لمن حولك.

ووفق حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي فالوضع الفلكي دقيق، وقد يصيبك بالعصبية والتوتر، لذا عليك السيطرة على مشاعرك لتجنب الخسارة.

مواصفات برج الجوزاء

ويتميز مولود برج الجوزاء بشخصيته القوية فهو يستطيع أن ينفذ كل ما يريد، من خلال سيطرته على الأمور، كما أنه يتسم بهمته العالية وصبره الطويل الذي يمكنه من الوصول لكل أهدافه، كما أنه يسعى بخطوات ثابته لتحقيق كل ما يريد.

ومولود برج الجوزاء مخلص في عمله، كما أنه اجتماعي بدرجة كبيرة فهو يحب أصدقائه ولديه عدد كبير من الأصدقاء، و يتسم مولود برج الجوزاء بالقدرة على كسب ثقة كل من حوله لذا يتمكن من حفظ أسرار الجميع ولا يبوح بها لأى شخص.

وأبرز عيوب مولود برج الجوزاء العند بدرجة كبيرة فهو يعاند في كل من حوله، لكي يصل لكل أهدافه، كما أنه يحب أن يفرض رأيه على الغير فهو مشاكس وحاد، وسليط اللسان، كما أن العصبية تسيطر عليه ولا يستطيع التحكم بها، وهو متردد في اتخاذ القرارات.