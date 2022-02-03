برج الجوزاء حظك اليوم الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الجوزاء من الأبراج الهوائية، التي تتوافق عاطفيا مع برجي الدلو والقوس، أما علاقته ببرج الأسد فاستثنائية، إذ يجمعهما الطموح والأحلام، فالجوزاء يتمتع بشخصية اجتماعية، وذكي ومجامل ومتعاون، ومن السعل إرضائه، كما أنّه محب للسفر والمغامرات، ويسعى إلى زيادة خبراته بالتعلم الدائم لكل ما هو جديد.

وأكثر عيوب مولود الجوزاء، أنّه شخص متناقض في قراراته وذو مزاج متقلب وصاحب شخصية متوترة، ويتردد بشدة قبل اتخاذ أي قرار، لهذا يسعى للحصول على آراء الآخرين في قراراته الخاصة، ومن أشد عيوبه المزاجية «الفضول والاندفاع وإثارة المشاكل»، وقد يُدخل نفسه في مشكلات كثيرة بسبب انفعاله واندفاعه حتى على أصغر الأمور ورفض الاعتذار، لكنه يتمتع بالقدرة على إقناع الآخرين بمنتهى السهولة، ورومانسي، وشديد الطيبة مع أصدقائة وعائلته، رغم أنّه يظهر عكس ذلك.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الاجتماعي والعاطفي

وتنصحك خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، بالصبر قبل اتخاذ أي قرار على المستوى العاطفي أو الأجتماعي، والسيطرة على الانفعالات وتجنب العصبية، خاصة إذا تأخرت مطالبه ولم يحقق ما يريد.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

وقد تواجه اليوم استفزازا أو منافسة على مستوى العمل، ما قد يعرضك لبعض الارتباك، لهذا يجب ألا تدع الغضب والشك يسيطران عليك ويضيعان الفرص المتاحة أمامك الآن.

وتتمتع امرأة الجوزاء بالجاذبية والقدرة على لفت الأنظار، كما تتسم بالحيوية والمرح والجرأة والنشاط في علاقاتاها على المستوى العاطفي أو العملي، كما أنّها عاطفية جدا، وبسيطة، ومحبوبة، وتستطيع امرأة الجوزاء التكيّف بشكل سريع مع الجو والظروف المحيطة بها، كما أنّها شخصية طموحة تسعى دائما لتحقيق أهدافها على المستوى المهني، ومسؤولة يعتمد عليها في حل أي مشكلة تواجهها، سواء داخل الأسرة أو في العمل.

مشاهير برج الجوزاء

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء، الفنانة الراحلة سعاد حسني، واللاعب العالمي محمد صلاح، المطرب اللبناني راغب علامة.