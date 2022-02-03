فرص عمل ضمن مبادرة توظيف مصر.. اعرف الشروط والمميزات

يبحث العديد من الأشخاص عن فرص العمل يوميا، وتقدم مبادرة توظيف مصر العديد من الوظائف للشباب، آخرها عدد من الأماكن الشاغرة في بعض الشركات، وفقا لما أعلنت عنه الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر.

وكشفت مبادرة توظيف مصر وفقا لما نشرته وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لشركة راية لتوزيع المواد الغذائية والمشروبات إحدى شركات راية القابضة على الوظائف التالية:

تفاصيل وظائف مطلوبة

وتطلب الشركة مسؤول مبيعات ‎المهام الوظيفية، مهامه هو تحقيق أهداف بيع الأساسيات (التغطية والتوزيع) ‎تطوير والحفاظ على علاقات تجارية إيجابية مع العملاء، إضافة إلى تقديم الأخبار وأولويات العمل ومبادرات الشركة للسوق، بجانب متابعة المخزون وتحميل السيارة مع سائق، كما تطلب الشركة عدد 2- سائق.

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شروط الحصول على الوظائف

خبرة 3 سنوات كما يجب أن يكون لديك مهارات الاتصال والتفاوض ممتازة، وأن يكون المتقدم حسن المظهر والسلوك، ويكون الحد الأقصى للسن 33 سنة.

مميزات الوظيفة

مرتبات مجزية، تأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، تامين على الحياة، ويتم التقديم على الوظائف يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 3 عصر.

كما تطلب شركة بايو جروب Cosmetics للتعيين، 1- مندوب تجميل تكون مهامه التعامل مع جميع العملاء والتواجد داخل العيادات لشرح المنتجات ووفقا لسياسة الشركة.

الشروط المشتركة

الحد الأقصى للسن 30 سنة، وأن يكون المتقدم للحصول على الوظيفة حاصل على مؤهل عالى او مؤهل فوق متوسط، ويمتلك خبرة فى نفس المجال، وأن يكون جيد فى اللغة الإنجليزية وتقبل الشركة إناث فقط.

المميزات والحقوق

صافى الراتب 2500 إضافة إلى عمولة، وعدد 8 ساعات عمل، وعدد 1 يوم إجازة في الأسبوع، بجانب تأمين طبي - تأمين اجتماعي.