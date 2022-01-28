وظائف خالية من «الشباب والرياضة» بمرتبات 7 آلاف جنيه.. بمؤهلات أو بدون

بمجرد أن يصل الشاب إلى سن العمل المناسب له، يبدأ في البحث عن وظائف خالية في الكثير من المؤسسات والهيئات والشركات المختلفة، سواء كان حاصلا على مؤهل دراسي أو غير حاصل على مؤهلات، وحرصا من وزارة الشباب والرياضة على توفير وظائف خالية للشباب، فدائما ما تقوم بنشر إعلانات وظائف خالية عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك».

وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عن وظائف خالية في عدد من الشركات، وذلك بالتعاون مع شركة مايكروسوف ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة «توظيف مصر»، للخريجين والطلبة وغير الحاصلين على مؤهلات، ونرصد من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية التي أعلنت عنها الوزارة، والتي جاءت كالتالي:

وظائف خالية في إحدى شركات مجموعة RA Sports

أعلنت الشركة عن وظائف خالية في فروعها، إذ أنها تنظم يوما مفتوحا للتوظيف يوم الخميس المقبل، الموافق 3 فبراير، وتتمثل التفاصيل في:

الوظائف المطلوبة

1- ويتر وعضو فريق.

2- شيفات «أول، ثاني، ثالث».

3- مشرف مطعم.

4- مدير مطبخ.

5- مدير مطعم.

6- باريستا.

الشروط المطلوبة

- أماكن العمل تكون في كايرو فيستفال والداون تاون التجمع الخامس والسعودي الألماني ومتحف الحضارات بمصر القديمة، وسيتي ستارز ومول مصر.

- أن يكون حاصلا على مؤهل دراسي عالي أو متوسط أو فوق متوسط، ومتاح العمل للطلبة بشرط التفرغ.

- الوظائف الخالية متاحة للذكور والإناث.

- ألا يزيد السن عن 35 عاما.

- أن يكون لديه خبرة من 1 إلى 3 سنوات.

- أن يكون لديه مستوى جيد فى اللغة الإنجليزية.

- الانتهاء من آداء الخدمة العسكرية.

الحقوق والمميزات

- توفر الشركة رواتب من 3500 إلى 7000 جنيها حسب كل وظيفة والخبرات.

- تمنح الشركة للعاملين 30% خصم على جميع البرندات بالإضافة إلى حوافز + 12% + بدل انتقال وبدل وجبة.

- تمنح الشركة للعاملين يوم إجازة متغير.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات اجتماعية.

وعلى الراغبين في الحصول على وظائف خالية التوجه في الموعد السالف ذكره التوجه لداون تاون مول شارع 90، التجمع الخامس، القاهرة الجديدة، في تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.

وظائف خالية في سوبر ماركت سبينس

تنظم مجموعة سلاسل سوبر ماركت سبينس يوما مفتوحا للتوظيف يوم الخميس المقبل، الموافق 3 فبراير، من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- مشرف أمن (شرط الخبرة).

2- مراقب كاميرات (شرط الخبرة).

3- مشرف ثلاجات (شرط الخبرة).

4- مشرف مخزن (شرط الخبرة).

5- مشرف أغذية جافة وثلاجات (شرط الخبرة).

6- مشرف استلامات (شرط الخبرة).

7- شيف جبن (شرط الخبرة).

8- جزار (شرط الخبرة).

9- موظف أمن.

10- منسق أرفف بالصالة.

11- منسق أرفف بالمخزن.

12- مُحضّر طلبات.

13- مسؤول إعادة طلب.

14- ترولي بوي.

15- كاشير.

16- منسق أسعار وديكور.

17- خدمة عملاء.

18- موظف خزنة.

19- موظف استلامات.

20- بائعين بمختلف الأقسام (الجبن، الجزارة، الخضار والفاكهة).

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مدينة نصر بالقرب من السراج مول.

- أن يكون حاصل على مؤهل متوسط وبدون مؤهل يجيد الكتابة والقراءة.

- الوظائف الخالية المتاحة للذكور والإناث.

- أن يكون الحد الأقصى للسن 35 عام.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

المميزات والحقوق

- يتم تحديد المرتب على حسب الخبرة.

- ساعات العمل اليومية تصل إلى 9 ساعات عمل.

- توفر الشركة للعاملين تأمينات طبية واجتماعية.

- تمنح الشركة للعاملين حافز علي مبيعات الفرع.

- تمنح الشركة للعاملين فرص للترقي.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الشاغرة التوجه للتجمع الخامس شارع التسعين مجمع البنوك خلف البنك الأهلي أرينا مول، يوم الخميس 3 فبراير 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 3 مساء.

وظائف خالية في مجموعة سلاسل سوبر ماركت بنده

تنظم مجموعة سلاسل سوبر ماركت بنده يوما مفتوحا للتوظيف يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 فبراير 2022، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الوظائف المطلوبة

1- كاشير.

2- موظف استلامات.

3- مشرف أجبان.

4- شيف أجبان.

5- شيف أسماك.

6- شيف مخبوزات.

7- مندوب توصيل.

8- متلقى طلبات.

9- بائع خضار وفاكهة.

10- منسق ممرات.

11- جزار.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل يكون في مدينة نصر.

- الوظائف متاحة لجميع المؤهلات من مؤهل عالى وبدون مؤهل يجيد الكتابة و القراءة.

- الوظائف المتاحة للذكور والإناث.

- أن يكون لديه موقف واضح من التجنيد.

الحقوق والمميزات

- يتم تحديد المرتب على حسب الخبرة و كل وظيفة.

- ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات بالإضافة إلى ساعة راحة.

- تمنح الشركة للعاملين والموظفين تأمينات اجتماعية + تأمين طبى خاص للموظف والعائلة.

- تتيح الشركة للعاملين إجازات سنوية + يوم إجازة أسبوعيا.

- تمنحهم الشركة تأمينا على الحياة بالإضافة إلى وسائل انتقال.

وعلى الراغبين في التقدم للوظائف الخالية التوجه لفرع مدينة نصر 4 طريق النصر - تقاطع مكرم عبيد، يومي الأحد والإثنين الموافقين 6 و7 فبراير 2022، من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 مساء.