وظائف شاغرة في 4 بنوك.. الشروط وطريقة التقديم

أعلن كل من البنك التجاري الدولي وبنك مصر وبنك HSBC وبنك القاهرة، توافر مجموعة من الوظائف المتاحة للعمل داخل القطاع المصرفي والمالي داخل تلك المؤسسات، شرط توافر بعض الشروط والمهام والمسؤوليات التي يتوجب على راغب الوظيفة القيام بها للالتحاق بفروع البنوك.

وظائف البنك التجاري الدولي

ووفقا لما أعلنه البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، فإنه في حاجة لبعض الوظائف التي يتم التقديم لها من خلال الموقع الرسمي للبنك، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

وظيفة L&D Officer

- درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- خبرة لا تقل عن 2 - 4 سنوات في مجال التعلم والتطوير.

- على استعداد للسفر من حين لآخر خارج القاهرة حسب طبيعة الحدث (بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع).

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- مهارات الاتصال والعرض والتنظيم الجيد.

وظيفة TALENT ACQUISITION LEAD

- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو المحاسبة أو تخصص ذي صلة.

- الحد الأدنى من 5 : 7 سنوات خبرة في اكتساب المواهب والتوظيف والقدرات.

- الخبرة والمعرفة بالصناعة المصرفية ميزة إضافية.

- إجادة اللغتين الإنجليزية والعربية.

- فهم جيد لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

- مهارات التخطيط والتنظيم.

- مهارات التواصل.

وظائف بنك مصر

وعبر الموقع الرسمي لـ بنك مصر على شبكة الإنترنت، أعلن أنه في حاجة لموظفين للعمل بمحافظتي جنوب سيناء ومرسى مطروح؛ ومنها تلر ومسئول خدمة عملاء وأخصائي تمويل، ومسئول المبيعات وجاءت شروطها على النحو التالي:

1- خريجو إحدى الجامعات أو أكاديمية السادات أو الأكاديمية البحرية أو المعهد الكندي العالي.

2- بكالوريوس تجارة تخصص محاسبة، إدارة اعمال، اقتصاد، إحصاء، بنوك، تجارة خارجية، علاقات دولية، تجارة دولية، تسويق، تجارة وإدارة المهمات، تمويل واستثمار، التامين، العلوم الإكتوارية، العلوم السياسية، الموارد البشرية، أسواق ومنشئات مالية تسويق، وإدارة.

3- لا يزيد سن المتقدم وقت الإعلان عن 30 عاما.

4- أن يكون المتقدم من دفعات 2017 حتى 2021.

5- تقدير عام جيد على الأقل.

6- إجادة حزمة البرامج المكتبية MS Office.

7- إجادة مهارات التواصل الفعال.

8- يشترط على المتقدم للوظيفة أن يكون مقيما إقامة دائمة بمحافظة مرسى مطروح من واقع بطاقة الرقم القومي، وكذلك جنوب سيناء.

9- ألا يسبق للمتقدم خوض اختبارات مسبقا ببنك مصر.

- التقديم يتم من خلال الموقع الرسمي للينك.

وظيفة بنك HSBC

وعبر الموقع الرسمي لبنك HSBC على «لينكد إن»، أعلن عن حاجة لوظيفة French Processor Account Servicing and Maintenance, GSC's، على أن يكون التقديم السريع عبر موقع البنك على نفس الموقع، بعد توافر الشروط التالية:

- تأهيل مستوى الدخول كما هو مطلوب للعملية وفقًا للمعيار المتفق عليه بين الموارد البشرية والعمليات.

- القدرة على التحدث وفهم اللغة الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وكتابة الرسائل والتقارير التجارية.

- القدرة على التعلم بسرعة ونقل المعرفة بشكل مناسب، والقدرة على فهم وتفسير البيانات الرقمية.

- الحد الأدنى من المعرفة الأساسية بالكمبيوتر.

- المرونة في العمل بنظام الورديات.

- القدرة على بناء علاقة مع مجموعة واسعة من الناس والتواصل معهم.

- القدرة على الحفاظ على التركيز خلال العمل مع البيانات الضخمة.

وظائف بنك القاهرة

وأخيرا أعلن بنك القاهرة عبر «لينكد إن» عن توافر وظيفة SOC Analyst بشروط، وهي:

- 0-2 سنوات من الخبرة السابقة في وظيفة مماثلة.

- شهادة CCNA.

- أساسيات الأمان SEC401 (شهادة GSEC اختيارية).

- المراقبة المستمرة وعمليات الأمن SEC511، شهادة Security + وNetwork + وLinux.

- التقديم السريع يتم من خلال «لينكد إن».