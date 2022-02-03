مصدر: 15 تأشيرة لكل شركة سياحة خلال عمرة شهر رجب

كشف مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار، أن كل شركة منظمة لرحلات العمرة هذا العام، وعددها 1338 شركة، ستحصل على 15 تأشيرة خلال شهر رجب الجاري.

وذكر المصدر إلى أن الوزارة ستبدأ مراجعة ملفات العمرة المقدمة من الشركات على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة بداية من يوم الخميس المقبل، الموافق 10 فبراير الجاري، وبعد انتهاء عملية المراجعة ستبدأ الشركات في تسيير الرحلات.

20 ألف تأشيرة مخصصة للمصريين خلال عمرة شهر رجب

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن عدد التأشيرات التي وافقت اللجنة الوزارية لأزمة كورونا على تخصيصها للمعتمرين المصريين خلال شهر رجب هو 20 ألف تأشيرة، مشيرا إلى أن موسم العمرة لهذا العام سيكون مقصورا على شهري رجب وشعبان.

وأوضح، أن وزارة السياحة أنهت كل الإجراءات الإدارية الخاصة بالعمرة، والمتبقى فقط حاليا هو تنفيذ الرحلات.

رسوم وثيقة التأمين الصحي

من جهته، قال رمضان زيدان، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن غرفة شركات السياحة حددت قيمة رسوم وثيقة التأمين الصحي على المتعمرين داخل السعودية، إضافة إلى الرسوم الإدارية ورسوم البوابة المصرية للعمرة، وقيمة تحليل «PCR» لفيروس كورونا التي ستُجرى للمعتمر أثناء تواجده بالمملكة خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي التي سيقضيها بأحد فنادق المملكة العربية السعودية فور وصوله، وأيضا قبل عودته إلى أرض الوطن، وذلك بنحو 3200 جنيه تُضاف إلى قيمة برنامج العمرة.

وأضاف لـ«الوطن»، أنه في حال كانت نتيجة تحليل «PCR» التي سيجريها المواطن المصري قبل سفره للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة إيجابية، فلن يُسمح له بالسفر، وستقوم شركة التأمين برد كامل سعر البرنامج المسجل على بوابة العمرة دون تذكرة الطيران، وبحد أقصى 50 ألف جنيه.

وأشار «زيدان»، إلى أن غالبية الشركات المنظمة لرحلات العمرة ستفضل بدء رحلاتها من المدينة المنورة ثم تتجه بعدها إلى مكة المكرمة.