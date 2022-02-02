شركات السياحة توضح أسباب تأخر انطلاق رحلات العمرة

كشف باسل السيسي، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عن أسباب تأخر انطلاق رحلات العمرة لهذا العام، والتي كان من المفترض أن تنطلق بداية من اليوم الأربعاء غرة شهر رجب.

وأوضح السيسي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن عدم الانتهاء من العديد من الإجراءات الإدارية الخاصة بموسم العمرة، كان السبب الرئيسي لتأجيل بدء الرحلات.

وتابع قائلا «لم يتم حتى الآن الإعلان عن آليات تشغيل رحلات العمرة أو عن عدد التأشيرات التي ستنظمها كل شركة خلال الموسم».

تأخر الإعلان عن العديد من أسعار الخدمات التي تدخل ضمن تكلفة العمرة

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة لم تعلن حتى الآن قيمة بعض الخدمات والرسوم التي تدخل ضمن تكلفة برنامج العمرة مثل قيمة وثيقة التأمين الصحي الإجباري على المعتمرين، فضلا عن تكلفة إجراء تحليلين pcr كورونا لكل المسافرين للعمرة أحدهما قبل السفر للمملكة العربية السعودية والآخر قبل العودة إلى مصر بعد أداء المناسك، إضافة إلى عدد من الرسوم الإدارية الأخرى.

شركات الطيران لم تعلن أسعار تذاكر العمرة حتى الآن

وأضاف أن شركات الطيران الناقلة للمعتمرين المصريين لهذا العام لم تعلن أيضا أسعار تذكرة السفر للعمرة حتى الآن، فضلا عن عدم وضوح الرؤية بخصوص إمكانية تطبيق الحجر الصحي المؤسسي فور الوصول للسعودية بالنسبة للمعتمرين المصريين الحاصلين على الأمصال المعتمدة من الجهات الصحية بالمملكة، لافتا إلى أن كل تلك الأسباب أجَّلت انطلاق العمرة وجعلت شركات السياحة المنظمة للرحلات تؤخر إعلان أسعار برامج العمرة.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن إصدار تأشيرة العمرة للمسافرين وحجز فنادق إقامة المعتمرين بالمملكة العربية السعودية لا يستغرق أكثر من 48 ساعة إلا أن رحلات العمرة لن تنطلق قبل منتصف شهر فبراير الجاري، وذلك بعد الانتهاء من كل آليات تشغيل الرحلات وبدء التسويق لها ومعرفة أعداد التأشيرات المخصصة لكل شركة ونوع البرنامج الذي سيتم تنظيمه سواء اقتصادي أو 4 أو 5 نجوم.

يشار إلى أن وزارة السياحة والآثار أعلنت أن موسم العمرة لهذا العام سيقتصر على أشهر رجب وشعبان ورمضان على أن تنطلق رحلات العمرة بداية من أول شهر رجب للعام الهجري 1443.