السياحة: انطلاق رحلات العمرة للمصريين منتصف فبراير المقبل

كشف مصدر مسئول بوزارة السياحة والآثار أن رحلات العمرة لهذا العام لن تنطلق قبل منتصف فبراير المقبل، مرجعا ذلك إلى عدم انتهاء العديد من الإجراءات الخاصة ببدء الرحلات، فضلا عن عدم الاعلان عن بعض الرسوم التي تدخل ضمن تكلفة برنامج العمرة كرسوم وثيقة التأمين الصحى الاجباري علي كل معتمر وبعض الرسوم الإدارية الأخرى، وتابع المصدر أن العدد النهائي لشركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام سيُعلن اليوم بعد انتهاء توثيق عقود وكالة العمرة بين الشركات المصرية ونظيرتها السعودية رسميا.

وثيقة تأمين على المعتمرين

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن قيمة رسوم وثيقة التأمين الصحي الإجباري والرسوم الادارية الأخرى، إضافة إلي رسوم إجراء 2 تحليل pcr خاص بكورونا لكل معتمر قبل السفر من مصر وقبل العودة من الأراضى العربية السعودية ستتراوح بين 3 إلى 4 آلاف جنيه سيتم إضافتها لقيمة برنامج العمرة، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار وغرفة شركات السياحة شددت علي كافة الشركات السياحية ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والاشتراطات الصحية الواردة في الضوابط المنظمة للعمرة والتي تكفل حماية المعتمرين المصريين منذ سفرهم من مصر وحتى عودتهم إليها بعد أداء المناسك.

20 ألف معتمر مصرى خلال شهر رجب

وأشار المصدر إلى أن عدد تأشيرات العمرة المتاحة للشركات السياحية وفقا لقرارات اللجنة الوزارية لأزمة كورونا والتي يترأسها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ستكون 20 ألف تأشيرة خلال شهر رجب ومثلها في شهري شعبان ورمضان بحيث يبلغ العدد الاجمالي للتأشيرات بكامل الموسم إلى 60 ألف تأشيرة، وتلك التأشيرات سيتم تقسيمها بالتساوي بين الشركات السياحية المنظمة للعمرة.

وإوضح المصدر أنه حال ما كان عدد شركات السياحة المنظمة للعمرة في حدود 1400، فإن حصة كل شركة من تأشيرات العمرة خلال كل شهر من الموسم لن تزيد عن 13 تأشيرة، والأسبوع الجاري سيشهد وضع آليات خاصة بالتشغيل.