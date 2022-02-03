غرفة السياحة: 1381شركة ستنظم رحلات العمرة.. وبدء مراجعة البرامج 10 فبراير

قالت غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّ إجمالي عدد شركات السياحية المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام التي وثقت عقود العمرة مع الوكالات السعودية بلغت 1381 شركة سياحة.

وأوضح أسامة عمارة، أمين عام غرفة شركات السياحة، أن الوزارة ستبدأ مراجعة برامج العمرة وأسماء المعتمرين عبر البوابة المصرية للعمرة اعتبارا من الخميس 10 فبراير الجاري.

وأضاف خلال المنشور الدوري رقم 36 لسنة 2022 والذي تم تعميمه اليوم على جميع أعضاء الغرفة، أن كافة الشركات المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام يجب أن تقدم الضمانة المالية (خطاب الضمان أو الشيك النقدي مقبول الدفع بقيمة 2 مليون جنيه، فضلا عن إيصالات سداد فئات الرسوم الأخرى إلى الإدارة العامة للسياحة الدينية بوزارة السياحة والأثار، علاوة عن سرعة رفع العقد المُفعل من وزارة الحج والعمرة على البوابة المصرية للعمرة وذلك حرصا على سرعة تفعيل الشركات على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة .

الجرعة المعززة وشهادة الخلو من الأمراض أهم اشتراطات السفر للعمرة

وأشار إلى أنه وفقا للضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام، فإنه يجب على شركات السياحة المنظمة للعمرة التأكد من حصول المسافر للعمرة ممن مر على تلقيه الجرعة الأخيرة من لقاح كورونا 6 أشهر على الجرعة المعززة، إضافة إلى التأكد من أن تكون شهادة جرعات اللقاح معززة بـ الـ(QR CODE) وذلك وفقا لتعليمات وزارة الصحة المصرية.

وأوضح أنه على كافة المسافرين للعمرة إجراء تحليل (PCR) الخاص بكورونا قبل السفر للسعودية بـ72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان على أن تكون شهادة التحليل معززة بالـ( QR CODE) تفاديا لحدوث أية عقبات تمنعه من السفر وفقا لاشتراطات وزارة الصحة المصرية والسلطات السعودية، مشددا على وجوب حصول المعتمر على شهادة طبية صادرة من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان تفيد خلوه من أي أمراض مزمنة.