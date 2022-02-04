هالي بيري عن تقديم شخصية «كات وومان» بـ«The Batman»: متحمسة للمشاهدة

وجهت الممثلة الأمريكية هالي بيري، نصيحة للممثلة الشابة زوي كرافيتز التي تقدم شخصية «كات وومان» أو المرأة القطة في الفيلم المنتظر عرضه «The Batman»، وهي نفس الشخصية التي قدمتها «بيري» في فيلم «Catwoman» عام 2004، وجاء ذلك خلال مقابلة مع موقع «Pop Culture»، قائلة: «يجب أن تتحلى بالشجاعة وتقدم رؤيتها الخاصة للدور»، معبرة عن تحمسها لمشاهدة الفيلم المقرر طرحه في دور العرض مارس المقبل.

هالي بيري: أود العودة لتقديم الشخصيات الخارقة

وتعتبر هالي بيري من الممثلات القلائل اللاتي حصلن على فرصة للعب شخصيات عالم «DC» و«مارفل»، حيث مرت ثمانية عشر عامًا منذ أن لعبت بيري دور «كات وومان»، وثماني سنوات منذ أن لعبت شخصية «ستورم» في سلسلة أفلام «X-Men» التابعة لعالم «مارفل» السينمائي، وعن إمكانية عودتها لتقديم تلك النوعية من الأدوار، قالت: «أود العودة لأي منها مرة أخرى، في الواقع لقد أحببت كل تلك الشخصيات وكنت دائمًا ممتنة للعبهم وأن أكون جزءًا من تلك الأعمال الكبيرة».

زوي كرافيتز تكشف تفاصيل عملها على شخصية «كات وومان» في «The Batman»

وعلى الجانب الآخر، كشفت الممثلة الشابة زوي كرافيتز عن كيفية تعاملها مع شخصية «كات وومان» التي تقدمها ضمن أحداث فيلم «The Batman»، قائلة أنها كانت تدرك مدى شغف بعض المعجبين، موضحة: «أتفهم من خطورة شخصية كهذه وما تعنيه لكثير من الناس، ولكن ما شعرت أنه مهم حقًا هو التركيز حقًا على القصة التي نرويها».

وأضافت: «أن تكون إنسانًا حقيقيًا في وضع حقيقي، في مدينة حقيقية، تحاول البقاء على قيد الحياة والتفاعل مع آلامها وتاريخها، لذلك ركزت حقًا على هذه القصة بالذات في هذه اللحظة من حياة هذه المرأة».

وتستقبل دور العرض السينمائي في 4 مارس المقبل، فيلم «The Batman» للمخرج مات ريفيس، بطولة مجموعة من نجوم هوليوود من بينهم روبرت باتينسون، زوي كرافيتز، بول دانو، جيفري رايت، كولين فاريل بالإضافة إلى آندي سيركيس.