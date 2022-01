قبل طرحه في السينمات.. معلومات عن The Batman: من أطول أفلام الكوميكس

أيام قليلة تفصل الجمهور عن عرض أحدث أفلام عالم «DC» السينمائي، إذ سيبدأ عرض فيلم «The Batman» للمخرج مات ريفيس، في 4 مارس المقبل بدور العرض السينمائي، من بطولة الممثل الأمريكي روبرت باتينسون، وتصل مدة الفيلم إلى ما يقرب من 3 ساعات، وذلك وفقا لما كشفه مصدر لموقع «فارايتي».

تبلغ مدة عرض فيلم The Batman ساعتان و47 دقيقة، ليكون أحد أطول الأفلام المأخوذة عن كتب الكوميكس، إذ يحل ثالثا بعد فيلمي «Avengers: Endgame» (181 دقيقة)، و«Zack Snyder’s Justice League» (242 دقيقة).

اقرأ أيضا 4 أفلام منتظرة لروبرت باتينسون بينها Tenet وThe Batman

ونشر المخرج مات ريفيس عبر حسابه على «تويتر»، المقطع الرسمى للموسيقى التصويرية للفيلم، والتي ألفها الملحن الحاصل على جائزة أوسكار مايكل جاكينو، معلقا: «صديقي اللامع مايكل جاكينو ألف تلك المقطوعة قبل أن أصور مشهدا من الفيلم، مازلت أتذكر الاستماع إلى تلك الموسيقى في سيارتي مع المنتج ديلان كلارك، قبل الذهاب لإجراء اختبار الشاشة لـ روبرت باتينسون، كلانا كان يعاني من قشعريرة».

My brilliant friend @m_giacchino wrote this theme before I ever shot a frame of @TheBatman. I can still remember listening to it in my car with #DylanClark before we went onto the stage to do #RobertPattinson's screen test. We both had chills. Listen now: https://t.co/1t4ExcwfZd pic.twitter.com/hACMoP9bT0