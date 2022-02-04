حظك اليوم برج الدلو الجمعة 4-2-2022 مهنيا وعاطفيا

في هذا الشهر من العام ولد أصحاب برج الدلو، الذين يعرفون بأنهم اصحاب الشخصيات المرحة المتزنة التي تقدر العادات والتقاليد، كما أن هذا البرج لديه ارتباط كبير بعائلته وأصدقاءه والاشخاص المقربين منه، يحرص دائما على العمل بدقة شديدة يحرص دائما على الالتزام بمواعيده، سواء كان ذلك في العمل أو في حياته الشخصية، وعليه يبحث على مدار شهر فبراير أصحاب هذا البرج عن التوقعات على المستوى العاطفي والمهني يوميا .

ووفقا لتوقعات خبيرة الأبراج عبير فؤاد فإن أصحاب برج الدلو يواجهون اليوم الجمعة عدد من الأمور، والتي تقدمها «الوطن» على الصعيد المهني والصعيد العاطفي والتي جاءت كالتالي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

وتنصح خبيرة الأبراج أصحاب برج الدلو بأن يعوا جيدا لوجود القمر في منزلك الثاني وأن هذا قد يصيبك ببعض التشوش، وعليه يجب أن يراجع أصحاب هذا البرج اليوم الجمعة خطواتهم وحساباتهم تفاديا للوقوع في أخطاء.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

أما على الصعيد العاطفي، فتنصح عبير فؤاد مواليد برج الدلو بأن اليوم تنصحك الأفلاك بالحفاظ على اللباقة وعدم الحديث عن أخبارك.

نصائح لمواليد برج الدلو في 2022

وكان الطالع نصح أصحاب برج الدلو في بداية العام الجاري بعدد من النصائح التي يجب الانتباه لها ومنها حتى لا يتعرضوا لعام سيئ، فجب عليك عزيزي مولود برج الدلو صاحب الشخصية الذكية والموهوب والمنفتح، ألا تحصر تلك الموهبة التي تمتلكها في جانب واحد فقط بل يجب عليك النظر إلى الجوانب الأخرى، كما يُنصح بالاستفادة والتعلم من الآخرين والاستماع إليهم فهذا من شأنه أن يجعلهم أكثر خبرة ونضجُ، كما أنك بحاجة للاهتمام بصحتك والابتعاد عن العادات السلبية التي تستنزف طاقتك وتفقدك جهودك.

كما نصح خبراء الأبراج هذا البرج بالانتباه لطاقاتهم هذا العام، إذ تنخفض طاقتك، لأن الكواكب مجتمعة في منزل الصحة السلبي، وفي منتصف هذا العام لديك حماس وطاقة وحيوية وتستطيع أن تنجز كثيرا، كما أنه خلال تلك الفترة تحتاج للراحة والاسترخاء والحفاظ على الهدوء أمام المستجدات، اهتم بتقوية مناعتك، واحم نفسك من العدوى، وأخيرا في نهاية العام وتحديدًا بداية من نوفمبر تنخفض طاقتك فجأة وتسقط في بحر التكاسل، لذا نظم جهودك، لتسترد طاقتك وحماسك في نهاية العام.