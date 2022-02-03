برج الدلو حظك اليوم الخميس 3-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يعرف الكثير عن مواليد برج الدلو أنهم أصحاب شخصية قيادية عملية لأبعد الحدود، فدائما ما يتسم بالجدية في كافة أمورة المهنية، لذا تجد أصحاب هذا البرج في أماكن سلطة، إلا أن ما يعيب هذا المولود أنه في بعض الأحيان يجنب طباعة العملية، ويتعامل بإنسانيته وفطرته ما يجعله يخسر الكثير من الصولات، كما أنه يملك شخصية حرة، لا يحب أن يتقيد بقيود المجتمع، يسعى دائما إلى الاستقلال بنفسه عن العائلة.

دائما ما يحرص مولود برج الدلو على أن يكون ساحر وجذاب، فتجد أصحاب هذا البرج رغم الظروف السيئة التي قد يمرون بها إلا أنهم يبدون في أجمل صورة، ووفقا لأن الكثير من أصحاب هذا البرج يبحثون عن حظك اليوم على المستوى المهني والعاطفي، تقدم خبيرة الأبراج الفكلية عبير فؤاد حظك اليوم على النحو التالي:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

في البداية يجب أن يعرف مواليد هذا البرج، أن اليوم الخميس سيكون القمر في منزلك الثاني، وأن ذلك يدفعك للاهتمام بشئونك المهنية والمالية، فقط عليك أن تضاعف تركيزك وتراجع جيدا خطواتك حتى لا تخسر الكثير .

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

أما على المستوى العاطفي، فتتوقع خبيرة الأبراج لأصحاب برج الدلو بأن الشمس في برجك تساعدك على التعبير عن مشاعرك وأفكارك، وتسيطر على الأجواء بسحرك.

الأصدقاء في حياة مولود برج الدلو

رغم كثرة الصدقات في حياة البرج الهوائي إلا أنه لا يضع ثقته إلا في أشخاص دقق في اختيارهم، وهم الذين لا يفضلون الكذب والمراوغة فهو يبحث عن أصدقاء يشبهونه كالحديث بمصداقية، لذا يجمع برج الدلو مع مولود برج الحمل صداقة مميزة وقوية، تقوم على المشاركة والتعاون، إذ يشترك هذين البرجين في حب الخير والمساعدة والحديث المباشر، كما أنهم أيضاً يلتقيان في الكثير من الأنشطة والأعمال الخيرية.

وكذلك يمكن أن يندمج أصحاب الدلو مع مواليد برج القوس كونهما ثنائي يشكلان علاقة صداقة قوية ومتينة، مبنية على الانسجام الفكري والعاطفي، إذ يميل كلا البرجين لممارسة الأنشطة والمغامرات المثيرة التي تضيف البهجة والسعادة والمرح على حياتهم الخاصة.