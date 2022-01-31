برج الحوت حظك اليوم الاثنين 31-1-2022 مهنيا وعاطفيا.. لا تعلن خططك

برج الحوت من الأبراج المائية، ويحتفل أصحابه بأعياد ميلادهم بين شهري فبراير ومارس، وهم يتميزون بالعاطفة الشديدة، فهم حساسون يمتلكون قلوبا نقية، ويجب التعاون ومساعدة الآخرين، كما أنه من الشخصيات الكريمة الشخصية، خاصة مع من يحبهم، وكما أنهم يمتلكون خيالا خصبا، وهو يحب الاحتفاظ بالكثير من المعلومات فهو يحب ان يكون له مساحة شخصية لا يقترب منها أي شخص.

كيف تتعامل مع رجل برج الحوت؟

يحتاج التعامل مع رجل برج الحوت التأني، فهو يحب التحدث لفترات طويلة، لذلك يجب أن تكون طويل البال، كما يجب ان تتعامل بصبر، فهو لا يفصح عن أموره الشخصية بسهولة، فهو لا يكشف عن حياته بسهولة، واحترام رغبته في العزلة عندما يريد.

برج الحوت حظك اليوم مهنيا

تنصحك الأبراج وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، لذلك لا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وخططك، ويجب ان تقوم بدراسة الوضع جيدًا.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيا

أما على المستوى العاطفي، فيطالبك البرج بألا تعلن خططك.

توقعات برج الحوت خلال شهر فبراير 2022

ويري خبير الأبراج محمد صبحي، أن مواليد برج الحوت على موعد خلال شهر فبراير مع حل العديد من المشكلات، فعلى المستوى العاطفي، يبدأ في النقاش وحل مشاكل والخلافات، وبدء صفحة جديدة، وستكون هناك في نهاية الشهر فترة ممتعة ولطيفة مع الشريك.

أما على المستوى العاطفي، فيتعرض مواليد برج الحوت، لضغوط وأزمات مادية ومهنية، وتكون أمامك فرصة للترقية، والاستقرار المادي، لكن يجب عليك ألا تسرف، والتوازن حتى تمر فترة الضغوط.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت العالمية المصرية سميرة موسي، والفنان الهندي عامر خان، والفنانة ليلي طاهر، والممثلة حلا شيحة، والشاعر أبو القاسم الشابي، والفنان المصري ماجد المصري