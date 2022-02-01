برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 1-2-2022 مهنيا وعاطفيا

لا يهتم مواليد برج الحوت بالماديات، فهو من الأشخاص الحساسة العاطفية، التي تغلب عاطفتها على حياتها العقلية، إذ يهرب من الواقع إلى الخيال، كما أنه هادئا إلى أبعد الحدود، ولا يبالي، فهو دائمًا يفضل أن يكون مع التيار، ومع ذلك من الصعب أن تثير مشاعرة أو انفعالاته بسهولة، فهو يمتلك كم كبير من الثبات الأنفعالي، كما أنه يحب مساعدة المحتاجين آيا كان، فهو عطوف يمتلك قلبًا رقيقًا.

صفات مواليد برج الحوت

مواليد برج الحوت من الشخصيات الروحانية، تتحكم فيهم عواطفهم أكثر من العقلانية، كما أنه لا يسعى إلى مجد أو نفوذ، فهو صاحب حدس وبديهة وذكي، كما أنه يتحاشي ويبتعد عن المنافسة أو مقارنة، ومع ذلك فهو يمتلك الذكاء الكافي الذي يجعله يتواجد في مكانه مميزة بين الجميع، كما أنه يعيش في عالم خاص من الأحلام والخيالات، فهو يفضل التعامل مع الشخصيات المثالية في عقله على أن يتعامل مع مساؤي البشر في الواقع.

برج الحوت حظك اليوم مهنيًا

على المستوى المهني، يشعر مواليد برج الحوت، بالرغبة في التأمل، وينصحك الفلك بأن تبتعد تماما عن الزهو بنفسك، والانتباه ممن حوالك، وستجد أن مساعيك تنجح في النهاية، إذا التزمت بالصمت وكنت متواضع مع الجميع، وذلك وفق ما ذكرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

برج الحوت حظك اليوم عاطفيًا

اليوم تظهر مهارة مولود برج الحوت على التهرب بذكاء من أي مواقف عائلية قد تواجهك، وينصحك الفلك بألا تعلن عن خططك وأفكارك، حتى تتمكن من النجاح في النهاية.

امرأة برج الحوت

أنثي برج الحوت من النساء الرقيقة، التي تتصف بالذكاء، ومع ذلك تمتلك القدرة على المراوغة والحفاظ على سرية حياتها اللشخصية، كما يمكنها أن تضع هالة من الغموض حول شخصيتها، كما أنها حنونة وأم جيدة، مهما كان مستواها الاجتماعي أو المادي.

مشاهير برج الحوت

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة المصرية يسرا، والفنانة هيفاء وهبي، والمغني العالمي جاستين بيبر، والفنانة ريهانا، الممثل الأمريكي بروس ويليس