البرلمان يستقبل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي لحقوق الإنسان

استقبل النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم، كريستوفر لومون، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، وجون بارون مسؤول مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، ونات تورنر نائب المستشار السياسي بسفارة الولايات المتحدة، وديفيد ميريل المسؤول السياسي بالسفارة الأمريكية.

تقييم البرلمان لأداء السلطة التنفيذية

وتناول اللقاء العلاقات «المصرية - الأمريكية»، خاصة في ضوء إطلاق مصر للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر الماضي، وما تم من إجراءات خلال الفترة الماضية، وكذلك تقييم السلطة التشريعية لأداء السلطة التنفيذية.

كما تطرق اللقاء للتشريعات والقوانين اللازمة لتطبيق بنود الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقال النائب طارق رضوان، إن اللقاء تناول أيضا التطور الحادث في قطاع السجون، وتغيير مفهوم السجون إلى قطاع الإصلاح والتأهيل، لكي يكون بمثابة حضانة لإعداد النزلاء، وإعادة تأهيلهم لدمجهم في المجتمع مرة أخرى.

دور المؤسسة التشريعية

وأضاف رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الموسسة التشريعية تلعب دورًا مهمًا كضامن لتنفيذ السلطة التنفيذية بلنود وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أن البرلمان سيكون همزة الوصل بين السلطة التنفيذية وقوى المجتمع المدني المعنية بجنبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتماشى أيضًا مع إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي لعام 2022 كعام للمجتمع المدني.