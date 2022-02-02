أسرة «طلاب من أجل مصر» في معرض الكتاب: «إعداد الشباب يبدأ من الثقافة»

حرصت أسرة «طلاب من أجل مصر»، بجامعة دمنهور، على المشاركة في معرض الكتاب في نسخته الـ53، في إطار حرصها على استمرار دورها في توعية وتثقيف الطلاب كنشاط تطوعي، وبحسب محمد صابر، الطالب بكلية الزراعة في جامعة دمنهور وأحد أعضاء الأسرة، فإنهم عبارة عن مجموعة من الطلاب ومعهم بعض أساتذة الجامعة، يعملون من أجل توعية غيرهم من الشباب.

وقال «صابر» خلال حديثه لـ«الوطن»، إنهم انضموا إلى الأسرة بعد تسجيل بياناتهم الخاصة ثم أجروا مقابلات شخصية لكل طالب، من قِبل المنسق الخاص لـ«طلاب من أجل مصر» بالكلية، موضحًا أن كل كلية لها منسق مختلف عن الآخر، ولكن يرأسهم في النهاية منسق عام على مستوى الجامعة: «الجامعة بتعمل إعداد وتأهيل للطلبة بشرط يكون عندهم بوادر التعلم».

«طلاب من أجل مصر» تشارك بالمعرض للمرة الأولى

وتابع «صابر» أن زيارته للمعرض هذا العام هي الرابعة بالنسبة له، ولكن الأولى مع الأسرة، موضحًا أن هذه النسخة من المعرض تعد واحدة من أفضل النسخ؛ لوجود دور نشر جديدة تشارك لأول مرة، وأيضًا لأن التنظيم هذا الموسم مختلفا ودقيقا للغاية.

وقالت شيماء زكريا، رئيس قسم «طلاب من أجل مصر» المركزية بجامعة دمنهور، إن فعاليات نشاط الأسرة بدأت منذ 5 سنوات، وهو نشاط تطوعي، ومعظم أعمالهم داخل الجامعة وأيضًا هناك ورش تعليمية وزيارات ومشاريع تكون خارج الجامعة.

خريجة تشارك في فعاليات أسرة طلاب من أجل مصر

وعلى الرغم من تخرج إسراء قريطم، في جامعة دمنهور، فإنها لا تزال عضو بأسرة طلاب من أجل مصر، وتشارك مع أعضائها في فعاليات معرض الكتاب: «أنا خريجة ومكملة مع الأسرة برغبتي»، موضحةً أن هناك رابطة مخصصة في الأسرة للخريجين، وأن هناك العديد من الخريجين يحرصون على المشاركة بالأسرة.

وبشكل جماعي أوضح الطلاب المشاركون من أسرة طلاب من أجل مصر، بفعاليات معرض الكتاب لـ«الوطن»، أن الجامعة دائمًا حريصة على مصلحة الطالب: «الجامعة موفرة لينا كل حاجة ومواصلات من أجل استفادتنا من المعرض وكسب الثقافة، ودائمًا في كل فعالية بتوفر الجامعة لنا أتوبيسات».