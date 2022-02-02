موعد انتهاء معرض الكتاب 2022.. «باقي أيام قليلة»

بعد مرور أيام قليلة من بدء معرض القاهرة الدولي الكتاب، يتساءل العديد من المواطنين الراغبين في الذهاب للمعرض، وخصوصا هؤلاء الذين يسكنون في محافظات مختلفة، عن موعد انتهاء معرض الكتاب 2022، حتى يتمكنوا من الذهاب إليه قبل غلقه.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، موعد انتهاء معرض الكتاب 2022، وفق ما أعلنته وزارة الثقافة المصرية، الذي جاء كالتالي:

موعد انتهاء معرض الكتاب 2022

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية موعد انتهاء معرض الكتاب 2022، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته قبل انطلاق المعرض للإعلان عن تفاصيله، والمقرر له 7 فبراير الجاري، ما يعني أن ما تبقى من الوقت لانتهاء معرض الكتاب 5 أيام فقط.

مواصلات معرض الكتاب 2022

خط عبد المنعم رياض: ينطلق أتوبيس هذا الخط من موقف عبد المنعم رياض في التحرير، ويمر برمسيس والعباسية ثم جامعة الأزهر، ثم بعد ذلك محور المشير ومركز المنارة ثم بوابة معرض الكتاب.

خط دوران شبرا: ينطلق هذا الخط من محطة دوران شبرا مرورا بشارع شبرا وأحمد حلمي وشارع رمسيس، ثم العباسية ونادي السكة وجامعة الأزهر، ثم محور المشير ومركز المنارة.

خط النزهة الجديدة: ينطلق هذا الخط من محطة النزهة الجديدة ثم ميدان الحجاز مرورا بالسبع عمارات ومكرم عبيد ومصطفى النحاس ثم المنهل والوفاء الأمل انتهاء بمعرض الكتاب.

خط الأميرية: ينطلق هذا الخط من الأميرية مرورا بميدان المطرية ثم كلية بنات عين شمس وميدان رابعة والحي السابع وحي السفارات انتهاء بمعرض الكتاب.

خط الجيزة: ينطلق هذا الخط من ميدان الجيزة مرورا بجامعة القاهرة ثم بعد ذلك القصر العيني والسيدة عائشة والأوتوستراد وجامعة الأزهر ثم معرض الكتاب.