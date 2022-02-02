أبرز فعاليات معرض الكتاب اليوم: لقاء مع خيري بشارة ومئوية بطرس غالي

جمهور معرض القاهرة الدولي للكتاب، على موعد اليوم مع العديد من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن البرنامج الثقافي والفني المصاحب لمعرض الكتاب الذي تستمر فعالياته إلى يوم 7 فبراير الجاري.

أبرز فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وتتضمن أبرز فعاليات معرض القاهرة للكتاب، تنظيم ندوة بعنوان «يحيى حقى بين النقد والرواية» في تمام الساعة 12 ظهرًا، يشارك فيها الدكتور أحمد درويش والدكتور عبدالحميد الكردي، فيما تستضيف القاعة في حلقة فكر ندوة بعنوان «رؤية لسينما المستقبل» وتتضمن لقاء مع أمير رمسيس وعمر زهيري وذلك في 4 عصرًا كما تستضيف خيرى بشارة للحديث عن «آفاق من التجريب والسينما» في تمام الساعة 6 مساءً.

وتستضيف قاعة ضيف الشرف ندوة بعنوان «ترسيخ الوعي لدى الشباب والحفاظ على قيم المواطنة» يتحدث فيها الدكتور أسامة العبد والدكتور نبيل السمالوطي وذلك في في الثانية عشر ظهرًا، وفي تمام 12عصراً، يوناني مصري كفافيس، يعقبها ندوة في الفن والسينما وفى تمام الساعة 6 مساء 200 عام على ميلاد دستويفسكي للدكتور أنور إبراهيم.

مئوية بطرس غالي في معرض الكتاب

كما يحتفل الصالون الثقافي بمئوية الدكتور بطرس غالي في الـ4 عصرًا، ويشارك في الندوة أحمد ناجي قمحة والدكتورة انتصار محمد والدكتور جمال شقرة والدكتور حسن أبو طالب.

وتقام الدورة الحالية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتى 7 فبراير 2022، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.

وتشهد الدورة إقبالًا جماهيريًا كبيرًا، وأعلنت اللجنة العليا للمعرض القاهرة الدولي، أن اليوم السادس لفعاليات دورته الـ53، أمس الثلاثاء الأول من فبراير، شهد دخول 64 ألف زائر.