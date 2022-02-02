 معرض الكتاب يعلن تأجيل انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

أعلنت إدارة معرض القاهرة الدولي للكتاب، في الإذاعة الداخلية بمقر المعرض، تأجيل انتخابات اتحاد الناشرين المصريين، التي كان مقررا إجرائها غدا.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: «نحيطكم علما بأنه ورد إلينا كتاب الدكتور رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، بشأن اعتذار الشركة الوطنية للمعارض وتنظيم المؤتمرات عن إقامة اجتماع الجمعية العمومية، وانتخابات التجديد النصفي لمجلس إدارة الاتحاد بقاعة المنارة، نظرا للأحداث التي تمت خلال إجراء انتخابات مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب».

وأضاف البيان: «لذا قرر مجلس الإدارة، إرجاء عقد اجتماع الجمعية العمومية، وإجراء انتخابات التجديد النصفي، وتكليف لجنتي الإعداد والإشراف على الانتخابات، باتخاذ الإجراءات اللازمة، وسيجري اخطاركم بالموعد المقرر فور تحديده».

مرشحو انتخابات اتحاد الناشرين المصريين

وكان اتحاد الناشرين المصريين، أعلن في بيان، أسماء 15 ناشرًا مرشحًا لانتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس إدارة اتحاد الناشرين المصريين 2022، مبينًا أنَّه سيجرى انتخاب 6 أعضاء لمجلس إدارة الاتحاد، بدلًا من الذين انتهت مدة عضويتهم.

أسماء الناشرين المرشحين لانتخابات اتحاد الناشرين

وجاءت أسماء المرشحين كما يلي:

- أحمد عبدالمنعم سيد أحمد دار حورس الدولية.

- أحمد محمد أحمد إبراهيم دار نهضة مصر للنشر.

- أحمد محمد المقدم، الشركة العربية الحديثة.

- أسامة أحمد أبو اليزيد دار الكتب القومية.

- تامر يسري إبراهيم أبو عميرة دار مملكة السعادة.

- حسام حامد السيد عبدالمطلب دار المستقبل.

رضا محمد عوض فودة دار رؤية للنشر.

سعيد عبده مصطفى حسانين دار المعارف.

- سلطان حسين وهبة حسن مكتبة وهبة.

- محمد إبراهيم العبسي دار العلم والإيمان.

- محمد عبدالمنعم محمد أحمد، دار سما للنشر.

- لمياء السعيد عبدالسلام محمود دار السعيد.

- مروان سيد عبده شافعي دار تطوير لتنمية المهارات.

- ممدوح علي أحمد دار الحرم للنشر.

- وليد محمد أحمد مصطفى دار وليد للنشر.