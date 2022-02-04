حزن في الوسط الفني الهندي على رحيل راميش ديو.. مكتشف أميتاب باتشان

أعمال فنية خالدة في تاريخ الدراما الهندية، تركها الفنان الهندي راميش ديو، الذي وافته المنية يوم الأربعاء الماضي عن عمر ناهز الـ93 عاما، ومن أبرز المعلومات عنه أنه أحد مكتشفي الفنان الكبير أميتاب باتشان، ومنحه أول فرصة لظهور بـ سينما بوليوود.

راميش ديو أحد داعمي أميتاب باتشان

بدأ الفنان أميتاب باتشان مسيرته العملية كمذيع بالراديو بسبب صوته المميز، ومن ثم جرى اختياره ليقوم بدور الراوي بالأفلام، أي يشارك بصوته فقط في سرد الأحداث، وفقا لما صرح به «باتشان» في أحد لقاءته الإعلامية بالهند.

وكانت أول فرصة لـ أميتاب باتشان، ليشارك في السينما الهندية من خلال فيلم «سات هندوستاني»، لكن بعدة مشاهد فقط، ثم شارك بدور ثانوي كبير بـ فيلم «أناند»، الذي كان يقوم ببطولته الفنانين راميش ديو وراجيش خانا، ورحب الثنائي بانضمام «باتشان»، ومنحاه أهم فرص حياته ليبدأ عالم الشهرة والنجومية، بحسب «باتشان» خلال لقائه مع كاران جوهر بـ برنامج «كاران ويز كوفي».

ورغم دوره البسيط، حقق باتشان نجاحا مبهرا في فيلم «أناند»، ومن هنا بدأت إنطلاقته بالسينما الهندية وشارك بنفس العام 1971، في ما يقرب من 4 أفلام، وبالعام التالي تم اسناد البطولة له عام 1972.

وفاة الهندي راميش ديو

وتوفى أمس الأول الفنان الهندي راميش ديو، إثر إصابته بأزمة قلبية وفقا لتصريحات ابنه أبيناي، ونعاه العديد من نجوم الفن معبرين عن حزنهم الشديد لفقدانه واشتياقهم لأعماله الفنية، وقدم راميش ديو خلال مسيرته الفنية عددا كبيرا من الأعمال الفنية، حيث شارك في جميع مراحل حياته منذ المراهقة حتى أصبح مسنا.