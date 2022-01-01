أميتاب باتشان يحتفل بـ 2022 بصورة غريبة من فيلم «Gulabo Sitabo»

شارك الفنان العالمي أميتاب باتشان، جمهوره في أول أيام العام الجديد 2022، بصورة غريبة، من فيلم «Gulabo Sitabo»، وهو مغمض العينين، ومرتدي سماعات ونظارة.

صورة ترمز لكل الأديان بالهند

وعلق العديد من نجوم بوليوود، على منشور أميتاب باتشان، مهنئيه بالعام الجديد 2022، وكان أبرزهم المنتج الهندي الشهير بونتي ويليا.

وقد شارك الفنان العالمي أميتاب باتشان، أمس، صورة ترمز لكل الأديان بالهند، لتهنئتهم بالعام الجديد 2022.

فيلم «Gulabo Sitabo»، لم يتم عرضه بدور السينما الهندية حتى الآن بسبب فيروس كورونا، حيث كان موعد طرحه في فبراير 2020، وتم تأجيله، حتى قرر صناع العمل إطلاقه عبر «أمازون»، بسبب عدم الرؤية الواضحة حينها لمستقبل السينما بسبب كوفيد 19.

فيلم «Gulabo Sitabo»

قام الفنان العالمي أميتاب باتشان ببطولة فيلم «Gulabo Sitabo»، وشاركه كل من الفنان الهندي أيوشمان كورانا، وفاروخ جافر، وإخراج شوجيت سيركار، ومن إنتاج روني لاهيري وشيل كومار، وتأليف جوي شاتورفيدي.

وتدور الأحداث حول قصة حياة ميرزا «أميتاب باتشان»، ​​الرومانسية مع فاطمة محل «فاروخ جافر».