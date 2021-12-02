الهندي رحمان يخطف دور أميتاب باتشان في فيلم «ganapath» لـ تايجر شروف

تصدرت انضمام الممثل الهندي أميتاب باتشان، لفريق عمل فيلم «ganapath»، لـ تايجر شروف، وكريتي سانون، وأداء دور الأب لتايجر، الصحف الهندية.

وأعلن موقع «بينك فيلا» الهندي، عن انفراده بتواجد الممثل الهندي رحمان، البالغ من العمر 54 عاما، بديلا لدور باتشان.

وجرى الاتصال بأميتاب باتشان لأداء دور الأب في وقت سابق، لكن لم ينجح الأمر لأسباب غير معروفة، وصرح المنتج جاكي بهجاني، بظهور رحمان بهذا الدور، لتايجر شروف في فيلم «ganapath»، وبدء التصوير مع فريق العمل في لندن.

استراحة كبرى من العمل في بوليوود

وأضاف «جانكي»، أن رحمان أخذ استراحة كبرى من العمل في بوليوود، خاصة بعد أزمة كورونا، لذا هو سعيد بعودته من خلال فيلمه «ganapath»، معلنا أنه سوف يبدأ التصوير من الأسبوع المقبل، مع فريق العمل في لندن.

راشين رحمان، ممثل هندي يبلغ من العمر 54 عاما، عمل في أكثر من 150 فيلما، خاصة أفلام السينما الجنوبية، التاميل والمالايالامية، والتليجو، فضلا عن المشاركة في «بوليوود» أيضا، ومن أشهر أعماله «Raghuman»، و«راجو».

على الصعيد الاخر، نشر تايجر شروف، صورة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، مع المنتج جاكي بهجاني، وعلق عليها: «استرخي حرفيا.. مع أخي الملقب بمنتج العمل».

فيلم «ganapath»

ويعد فيلم «ganapath»، التعاون الثاني بين كريتي سانون وتايجر شروف، بعد غياب دام لأعوام من خلال مشاركتهما معا بفيلم «هيرو بانتي»، في بداية مسيرتهما الفنية، ويعتبر الجزء الثاني من هيرو بانتي.

ومن المقرر إطلاق فيلم «ganapath»، في 23 ديسمبر 2022، وتجرى أحداثه في لندن والهند، ويشارك بدور البطولة، تايجر شروف، كريتي سانون، من إخراج فيكاس باهل، وإنتاج فيكاس باهل وجاكي بهاجناني وفاشو بهاجناني وديبشيخا ديشموخ، تحت راية شركة جود.