مخرج فيلم «Brahmāstra» لـ أميتاب باتشان يشارك في لقطات من الكواليس

كشف المخرج الهندي أيان موخرجي، الستار عن صور من كواليس الجزء الثاني من فيلم «brahmastra»، بطولة أميتاب باتشان، ورانبير كابور وعاليا بهات، التي لاقت إعجاب المتابعين، وعبروا عن تحمسهم لعرضه سريعا.

وشارك المخرج أيان موخرجي، في عدة لقطات من كواليس الجزء الثاني لفيلم «brahmastra»، أحدها تجمعه مع أميتاب باتشان، وأخرى مع رانبير وعاليا، وثالثة تحمل ظل أبطال الفيلم، ويبدو أنه يستخدم تقنيات ومؤثرات مرئية متطورة.

حظى منشور أيان موخرجي، على العديد من التعليقات؛ إذ نالت الصور إعجاب المتابعين وتهنئتهم، وعبر الكثير من المتابعين عن شوقهم للعمل: «لا نطيق الانتظار».

تفاصيل فيلم «brahmastra»

فيلم «brahmastra»، بطولة أميتاب باتشان، رانبير كابور، عاليا بهات، موني روي وناغارجونا أكينيني، وتدور أحداثه حول بطل خارق من الفضاء، إخراج آيان موخرجي، وإنتاج كاران جوهر.

يذكر أن فيلم «brahmastra»، يصور منذ عام 2019، وتوقف بسبب فيروس كورونا، ولم يطرح حتى الآن.

وذهب المخرج إيان موخرجي إلى استديو خاص في لندن، لإضافة مؤثرات بصرية خاصة «VFX»، على الفيلم، ومن المقرر إطلاقه في عام 2022، لكن لم يعلن عن موعد الإصدار حتى الآن.

وأعرب المخرج إيان موخرجي، في حوار سابق مع موقع «هندوستان تايمز»، عن خوفه من تسريب الفيلم على شبكات الإنترنت، أو أن تلتقط صور من كواليسه دون علمه، لذا كان حريصا على ألا يدخل البلاتوه سوى أبطال الفيلم.

وأكد «موخرجي» أنه استعان بعمل المونتاج أيضا في لندن، قائلا: «لقد أرسل جزء كبير من فيديو الفيلم إلى فريق العمل في لندن، حتى تنفذ مؤثرات صوتية له».

وحرص إيان منذ البداية على إسناد ومشاركة العمل مع المختصين فقط، ولقد اختار بعناية فريق من 5 أفراد لا يسمح لسواهم بالتعامل مع فيديو الفيلم، لأنه يدرك جيدا أن مشاركة الفيديو الخاص به مع أكثر من جهة سيزيد من خطر تسريبه على شبكة الإنترنت.