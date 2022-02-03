توقعات الفنانين لمباراة مصر والكاميرون.. ورانيا يوسف توجه رسالة لصلاح

استطلعت الإعلامية ياسمين عز مقدمة برنامج «كلام الناس»، المذاع على شاشة «mbc مصر»، اليوم الخميس، توقعات عدد من النجوم لنتيجة مباراة منتخب مصر والكاميرون الليلة في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية 2022.

رانيا يوسف توجه رسالة لمحمد صلاح قبل المباراة

قالت الفنانة رانيا يوسف، إنها ستشاهد المباراة مع بناتها وأصدقاء بناتها وصديقتها «الأنتيم»، متابعة: «هجيب الفشار وقاعدين قدام التليفجين والدفايات شغالة».

ووجهت رسالة لنجم المنتخب محمد صلاح قائلة: «good luck يا صلاح وربنا معاك ومع المنتخب ومع مصر، إحنا هنكسب إن شاء الله 2 -1، خلي أحلامنا ميديام مش لارج، ومتفائلين بس بشكل معقول».

علي ربيع: هنجيب 3 أجوان وهنكسب البطولة

وكشف الفنان علي ربيع توقعه بنتيجة المباراة، قائلا: «عندي فرح النهاردة وهتفرج الماتش في الفرح، وحاسس إن مصر هتكسب، والبطولة هتبقى لمصر، حاسس بكدة، وإن شاء الله هيجيب صلاح وتريزيجيه والنني أجوان، يا رب نكسب 3 ولا حاجة».

محمود الليثي: هتفرج على الماتش قبل ما أطلع النمرة

من جانبه، علق الفنان محمود الليثي على احتفال محمد صلاح بفوز المنتخب أمام المغرب على أنغام إحدى أغانيه، قائلا: «دي نفحة من عند ربنا، دي النعمة اللي ربنا بعتهالي، وربنا يوفق المنتخب النهاردة، وعندي فرح النهاردة وهتفرج على الماتش قبل ما أطلع النمرة».

أحمد صلاح حسني: أنا من الناس اللي بتتفائل بقعدة معينة

وقال الفنان أحمد صلاح حسني: «أكتر حاجة اللاعب بيفتقدها إنه كان بيمثل بلده في أي بطولة، وهتفرج على الماتش مع واحد صاحبي، أنا من الناس اللي بتفائل بقعدة معينة ومين قاعد جنبي ومين على يمني، وبنقعد نفس القعدات، ومش بحب التوقعات قبل الماتشات بدليل إن الناس كانت شايفة إن الأمل قبل ماتش كوت ديفوار ضعيف جدا، لكن دلوقتي الناس شايفة إن المنتخب الأقوى في أفريقيا».