رانيا يوسف تحتفل ببدء تصوير «عالم تاني» المقرر عرضه رمضان المقبل

احتفل المنتج محروس المصري، ببدء تصوير أحدث أعماله التليفزيونية بعنوان «عالم تاني»، داخل إحدى الشقق السكنية، بمدينة السادس من أكتوبر.

موعد عرض المسلسل

وأحضر المنتج في استراحة «بريك» أول يوم تصوير «تورتة»، مهنئا الفنانة رانيا يوسف على المسلسل، الذي من المقرر عرضه في شهر أبريل المقبل، لينافس في موسم رمضان 2022، متمنيا نجاح العمل خاصة بعد التجربة الناجحة مع رانيا في مسلسل «شارع 9»، والذي يعرض حاليا على إحدى الشبكات التلفزيونية المشفرة.

حضر الحفل بعض من فريق عمل «عالم تاني» ومنهم: المخرج عبد العزيز حشاد، والفنانات: رانيا يوسف، فريال يوسف، اميرة الشريف.

أبطال مسلسل «عالم تاني»

مسلسل عالم تاني، بطولة رانيا يوسف، ونضال الشافعي، وفريال يوسف، وفراس سعيد، وسميرة صدقي، وصوفية، وتميم عبده، وإلهام عبد البديع، ومروة عبد المنعم، وحسام فارس، وأيمن عزب، ومصطفى حشيش، وإدارة إنتاج: مينا محروس ومحمد الشرنوبي، وهو من إنتاج الهرم للإنتاج الفني للمنتج محروس المصري، تأليف إسلام يوسف، ومن إخراج عبد العزيز حشاد.

أحداث مسلسل عالم تاني: «لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع»

تدور أحداث مسلسل «عالم تاني» حول فكرة لو علمتم الغيب لاخترتم الواقع، إذ تتعرض «نغم» عازفة البيانو لحادث يغير حياتها رأسا على عقب، وتصل لمرحلة من مراحل الشفافية الروحية، وتسقط الأقنعة عن أقرب الناس إليها سواء كان زوج أو صديقة أو أخ، فهي أشبه بعصفورة تحارب وحوش كاسرة، فهل ستنجح في هزيمة الوحوش؟ هذا التساؤل ستجيب عنه الأحداث، وتحدده قدرتها على الاحتمال.