الأرصاد: أمطار غزيرة الساعات المقبلة.. وتساقط ثلوج على بعض المحافظات

قالت إيمان شاكر، مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك أمطارا متفرقة على بعض المناطق اليوم الخميس، وبدأت حالة من عدم الاستقرار من ظهر اليوم من خلال نشاط للرياح لاحظه الجميع سببه المنخفض الجوي القادم من البحر المتوسط، وكانت الرياح مثيرة للرمال والأتربة خاصة على الطرق السريعة والمفتوحة، ثم بدأت الأمطار في العديد من المناطق وحتى الآن كانت متوسطة وخفيفة.

زيادة معدلات الأمطار

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع» المذاع على قناة dmc الفضائية، ويقدمه الإعلامي أحمد فايق، اليوم الخميس، أن الساعات المقبلة ستشهد زيادة شدة الأمطار لتكون بين متوسطة وغزيرة، خاصة في مناطق الإسكندرية ومطروح وكفر الشيخ وتمتد إلى دمياط وبورسعيد ومحافظات السواحل الشمالية لسيناء، وتكون رعدية في بعض الفترات من فترة الليل وغدًا الجمعة، مصحوبة بحبات البرد (وهي الكرات الثلجية الصغيرة) على المحافظات الشمالية، لافتة إلى أن البرد متوقع على محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة وبعض المناطق في محافظات الوجه البحري.

وتابعت مدير هيئة الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن هذا البرد يختلف عن الثلوج التي تسقط على سانت كاترين ووسط سيناء، لافتة إلى أن المناطق الداخلية من البلاد سوف تتأثر بالأمطار ولكنها ستكون أقل حدة من السواحل الشمالية وستكون أمطارًا خفيفة إلى متوسطة وقد تكون رعدية خلال هذه الليلة وغدًا الجمعة، وأيضًا القاهرة الكبرى ومدن القناة في أكثر من مرة.

نشاط الرياح والأتربة

ولفتت إلى أن نشاط الرياح الذي حدث اليوم مستمر أيضًا حتى يوم الجمعة، وسيكون محملًا بالأتربة، وغدًا سيكون اتجاه الرياح شمالية غربية ولذلك ستكون كميات الأتربة أقل من اليوم ولكن بعض المناطق يمكن أن تتأثر بالأتربة مثل شمال وجنوب الصعيد وسيناء، ولكن ستكون أقل حدة.

وأشارت إلى أن نشاط الرياح سوف يؤدي إلى توقف الملاحة البحرية في البحر المتوسط، حيث يكون ارتفاع الموج 5 أمتار، وهي أجواء غير مهيئة تمامًا لعمليات الصيد والملاحة، وهناك أيضًا انخفاضًا في درجات الحرارة من درجتين إلى ثلاثة درجات، ويفضل أن يؤجل المزارعون نشاط الري للأراضي الزراعية لأنه مع نشاط الرياح قد «ينام» الزرع في الأرض عند ريه.

تحذير لقائدي السيارات

ونصحت كل قائدي السيارات بالانتباه والتركيز عند القيادة على الطرق السريعة، والقيادة الحذرة وتأجيل السفر على طريق الإسكندرية الصحراوي، وبدءً من يوم السبت سيكون هناك تحسنًا في الأحوال الجوية.