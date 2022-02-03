بث مباشر.. المرحلة الأخيرة لإنقاذ الطفل المغربي ريان

رصد بث مباشر جديد لقناة «شوف» المغربية آلات حفر ورفع وهي تحفر باتجاه قاع البئر الذي وقع فيه الطفل المغربي ريان، فيما يبدو أنها المراحل الأخيرة لإنقاذ الطفل الذي سقط الثلاثاء الماضي في قاع البئر التي كان يحفرها والده بالقرب من منزله والبالغ عمقها 62 مترا.

https://www.facebook.com/watch/live/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=watch_permalink&v=886794125334125

أحد المتطوعين: نجحنا في إيصال الأكسجين فقط للطفل ريان

وخلال هذا البث المباشر، قال أحد المتطوعين في عملية إنقاذ الطفل ريان، في إقليم شفشاون المغربي، إنهم نجحوا في إيصال الأكسجين فقط للطفل، وليس الماء كما تردد في العديد من المواقع.

وتواجد حشد كبير من المغاربة بالقرب من موقع عملية الإنقاذ لمتابعتها، في مؤشر على حالة التعاطف الواسعة التي حظي بها الطفل المغربي ريان.

آلات حفر عملاقة للتغلب على ضيق فتحة البئر

وكان ضيق فتحة البئر التي سقط فيها الطفل ريان، حال دون إمكانية دخول عناصر الدفاع المدني المغربي لإنقاذه، ما جعل السلطات المغربية تلجأ إلى استخدام جرافات وآلات حفر عملاقة للقيام بأعمال حفر حول البئر.

وسادت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب وخارجه موجة تعاطف كبيرة مع الطفل المغربي ريان، حيث تحولت إلى منصات دعاء للطفل، لا سيما بعد طلب والدته بأن يدعو الجميع لطفلها بأنه يخرجه الله من البئر سالما.

وكشفت قناة «شوف» المغربية، في وقت سابق، أن الطفل ريان لا يزال على قيد الحياة في قاع البئر، وهو ما أثار حالة من الفرحة والسعادة على الأهالي الموجودين بالقرب من موقع سقوط الطفل ريان، عندما علموا أنه لا يزال رغم طول المدة التي قضاها في قاع البئر، على قيد الحياة.