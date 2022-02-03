ميرهان حسين تكشف تطورات حالتها الصحية: قربت أتعافى

كشفت الفنانة ميرهان حسين، عبر حسابها الشخصي، على موقع الفيديوهات والصور إنستجرام تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وكتبت ميرهان قائلة: «أنا الحمد الله بقيت أحسن بكتير، وقربت أتعافى تمامًا إن شاء الله.. عايزة أشكر كل اللي سأل عليا وكل اللي دعالي، وكل اللي بعت لي هدية وكل اللي وصّل لي حب دفالي قلبي، والله شكرًا بجد من كل قلبي، ماكنتش أعرف إن في ناس كتير بتحبني كدا حسستوني إني محبوبة أوي وشاغلة بالكم وخايفين عليا».

رسالة ميرهان حسين

وأضافت أنها كل يوم تصحو على هدايا جميلة، وعلى دعوات الشفاء من قلوبكم وعلى رسائل ومكالمات للاطمئنان عليها، موضحة: «كل كام ساعة ناس تبعت لي ورد وناس تبعت لي شوكولاتة وناس تبعت لي أدوية.. وناس تقول لي إحنا جنبك لو احتاجتي أي حاجة تكون عندك، شكرًا بجد على الحب ده أنا مش عايزة غيره».

واختتمت: «الحمد الله الحب والإحساس نعمة يا رب كل حد فرّح لي قلبي ربنا يفرّح قلبه، ويقدّرني أكون قد حبكم اللي أثبتهولي بأفعال مش كلام وبس، شكرًا لكل فرد من جمهوري ومن صحابي ومن حبايبي ومن أهلي ربنا ما يحرمني منكم».

إصابة ميرهان حسين بفيروس كورونا

وأعلنت ميرهان حسين، الخميس الماضي، عبر موقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، إصابتها بفيروس كورونا، ونشرت صورة وعلقت قائلة: «كورونا.. الحمد لله على كل شيء.. اللي اتعامل معايا مؤخرا يكشف ربنا يحفظكم جميعًا.. دعواتكم».

لتكشف بعد يومين تطورات حالتها الصحية وتعلن معاناتها من ارتفاع درجة حرارتها حيث نشرت صورة لها وهي تضع كمادات ثلج على رأسها معلقة: «كمادات تلج في عز التلج».