ميريهان حسين: «عندي مشكلة مع أحمد بدير بيفطسني من الضحك»

شاركت الفنانة ميريهان حسين، عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورة برفقة الفنان أحمد بدير، معبرة عن معاناتها من خفة دمه خلال تصوير مسلسل «نقل عام»، موضحة أنها لا تستطيع تصوير مشاهدها أمامه بسبب الضحك.

ميريهان حسين: عندي مشكلة في مشاهدي مع أحمد بدير بسبب خفة دمه

علقت الفنانة ميريهان حسين، من خلال منشورها، أن الفنان أحمد بدير يجعلها تفصل من التركيز بالمشاهد معه بسبب خفة دمه حتى بالمشاهد الحزينة، معلقة: «عندي مشكلة في مشاهدي مع أستاذ أحمد بدير إني بفطس من الضحك وببقى لازم أرجع بسرعة جد عشان المشهد مش كوميدي».

وتابعت ميريهان حسين، منشورها قائلة: «استنونا قريبا في مسلسل «نقل عام».

وبدأ تصوير مسلسل «نقل عام» في أواخر العام الماضي 2021، تحديدا بشهر نوفمبر، ويشارك ببطولة العمل، الفنان محمود حميدة وأحمد بدير، وسوسن بدر، بجانب مشاركة الفنانة ميريهان حسين و دينا، ومن إخراج عادل أديب.

تفاصيل مسلسل «نقل عام» لـ محمود حميدة و سوسن بدر

يصنف مسلسل «نقل عام» من مسلسلات الدراما المكونة من 30 حلقة، ومن المقرر عرضه خلال الأيام القادمة، وهو إنتاج مشترك بين المنتج ريمون مقار، وشركة «فنون»، الذي يترأس إدارتها محمد محمود عبد العزيز.

وتدور أحداث مسلسل «نقل عام» حول الدراما العائلية والتراجيدية، حول عائلة محمود حميدة التي تقوم الفنانة سوسن بدر بدور الزوجة الأولى، وتقوم دينا بدور الزوجة الثانية، ومن المفترض أن تدور الأحداث بمنطقة شعبية بشوارع شبرا، ويتم تصوير العديد من المشاهد داخل المستشفيات الحكومية بمنطقة 6 أكتوبر.

كما تشارك الفنانة ميريهان حسين، في مسلسل «أنا وهي»، التي قد انتهت من تصويره قبل بدء العمل بمسلسل «نقل عام».