غالية بن علي تعلن تعافيها من كورونا: كانت تجربة قاسية

أعلنت الفنانة غالية بن علي، تعافيها من فيروس كورونا، والتي أصيبت به مؤخرا، وذلك عن طريق حسابها الشخصي على تطبيق الصور والفيديوهات «إنستجرام».

وعلقت الفنانة غالية بن علي، عبر حسابها الشخصي على «إنستجرام»: «رجعت (تقريبا) والحمد لله بعد تجربة قاسية مع كورونا.. بربي ردوا بالكم على أرواحكم، النفس عزيزة».

ودعا متابعو الفنانة غالية بن علي لها بالشفاء، وكانت من أبرز التعليقات: «سلامة قلبك يا روح، والله شكلنا كنا مكورنين سوى وأنا من كام يوم رجعت بعد تجربة جداً كانت قاسية ومشاعرة بشعة الله لا يعيدا لا علينا ولا عليكي ولا على حد سلامة قلبك وألف حمدلله على سلامتك».

تعليقات متابعي غالية بن علي

كما علق آخر: «كده برضوا يا غالية وأنا آخر من يعلم أنك تعبانة على العموم حمد لله على سلامتك.. وربنا يبعد عنك أي حاجة وحشة».

لقبت المطربة التونسية غالية بن علي بـ«سفيرة الغناء العربي»، حيث إنها تمتاز بصوت قوي وعذب، وتعرف دائما بطريقتها المميزة بأداء أغاني كوكب الشرق أم كلثوم، والعديد من نجوم زمن الفن الجميل.

وتعيش المطربة غالية بن علي في بلجيكا، لكنها تونسية، واعتزلت مؤخرا وأعلنت أن السبب هو تقربها من الله، ومن ثم عادت مرة أخرى مؤكدة أنها تتعلق بالصلاة وملتزمة بأداء فروضها الدينية لكنها لم تستطع البعد عن الفن.

ومن أبرز الأغاني التي قدمتها غالية بن علي بشكل احترافي، بين الأطلال ويا مسافر وحدك، والعديد من الأغاني التراثية.