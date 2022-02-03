ساندي تعلن سلبية مسحة كورونا مع استمرار الأعراض

أعلنت المطربة ساندي، عبر خاصية «الاستوري»، عبر تطبيق الفيديوهات والصور «إنستجرام» سلبية المسحة الثانية، من خلال فيديو قالت فية إن النتيجة سلبية لكن لا يزال الصداع مستمرا في رأسها منذ بداية المرض.

إصابة ساندي بفيروس كورونا

كانت المطربة ساندي أعلن في 25 يناير الماضي، إصابتها بفيروس كورونا، من خلال فيديو نشرته عبر «استوري» إنستجرام قالت فيه: «أعاني من تكسير في جسمي، كان نفسي أعرف التكسير ده شكله إيه، بس مكنش لازم أعرف إن جالي كورونا»، وتخضع حاليا لإجراءات العزل المنزلي وتتبع البروتوكول العلاجي المعلن من وزارة الصحة.

مشكلة ساندي وروبي

حدث مؤخرا خلاف بين روبي وساندي علي أغنية «في اللا لا»، والتي صورتها ساندي بطريقة «فيديو كليب» في فرنسا من إنتاج وليد منصور، وبعدها روجت روبي للأغنية عبر حسابها الشخصي بمواقع «سوشيال ميديا» على أنها ملكها، وتدخل وليد منصور وأوقف عرض أغنية روبي.

وأعلن شادي نور مؤلف الأغنية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تفاصيل الأزمة بين روبي وساندي قائلا: «الأغنية فعلاً كانت أغنية روبي، ولما اترفضت من المصنفات اتعطل نزولها، وألبوم روبي نزل، فالأغنية أخدت كذا مسار تاني، وده بيحصل كتير طبيعي في الأغاني حتى لو مافيش مشكلة».

أغنية «في لا لا» من كلمات شادي نور، وألحان محمد يحيي وإنتاج وليد منصور في أول تعاون بينهما.