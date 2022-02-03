العربية للتصنيع: شركة «ابدأ» تعمل بالصناعات الذكية وستوفر فرص عمل

قال المهندس أشرف خليل، رئيس الموارد البشرية بالهيئة العربية للتصنيع، إن شركة «ابدأ» هي إحدى شركات إدارة تنمية المشروعات ورائدة في هذا المجال، لافتا إلى أن الشركة تتيح الكثير من فرص العمل للشباب، كما تدربهم على أحدث الأنظمة الخاصة بمجال التصنيع.

خليل: نسعى لنكون ظهيرا قوميا في تلك المجالات بمصر

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الهيئة تعتبر الظهير الصناعي للدولة ولها قاعدة عريضة من الصناعات في مختلف المجالات، كالمجالات الإلكترونية والخاصة بالطاقة الشمسية والسكك الحديدية وغيرها، وتسعى الشركة بأن تكون ظهيرا قوميا في تلك المجالات بمصر.

وأوضح أن شركة «ابدأ» وعندما أبرمت بروتوكولها التعاوني مع الهيئة العربية للتصنيع كان ذلك بغرض إحداث تكامل بينها مع الهيئة، حيث أنه وبإتمام ذلك التكامل سيؤدي بدوره إلى نمو اقتصادي وخلق فرص عمل جيدة للشباب.

وأشار إلى أن الشركة ستبدأ في تدريب وتعليم الشباب بمجال الصناعات الذكية مع توفير خطوط إنتاج للتصنيع، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع لديها الكثير من المعامل لمختلف المجالات، ويجرى حاليا استغلال تلك المعامل من قبل شركة ابدأ لتطوير مجال الصناعة.

العمل على الثورة الصناعية الحالية

وأوضح أن الهيئة لديها الاسبقية في مجالات كالاستثمار، وقد بدأت الهيئة بالفعل في العمل على الثورة الصناعية الحالية، كما أنها تعمل حاليا على أن يتم استخدام الرقمنة الصناعية في كل الماكينات التي تنتجها الهيئة، ولذا أقامت أكاديمية لتدريب الشباب العاملين بالهيئة أو من مختلف الدول.