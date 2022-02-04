«مخرج المشاكل» لقب ارتبط بجلال الشرقاوي.. تعرف على السبب

«مخرج المشاكل» لقب ارتبط بالراحل جلال الشرقاوي لسنوات، وذلك بسبب عدة خلافات بينه وبعض الفنانين الذين قدموا أعماله الفنية، وكان أبرز خلاف له مع الفنانة إلهام شاهين.

ورحل المخرج الكبير جلال الشرقاوي، اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وكان يرقد بالمستشفي لأكثر من أسبوعين كاملين، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته.

وفي لقاء سابق، وجهت الإعلامية صفاء أبو السعود، في برنامج «ساعة صفا»، الذي تم بثه عبر فضائية «إيه آر تي» عام 1997، سؤالا لـ «الشرقاوي»عن سبب إطلاق لقب «مخرج المشاكل» عليه، فرد عليها بأنها واجه القليل من المشكلات مع النجوم ولكنها انتشرت بشكل كبير.

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الشرقاوي: لم أعادي أحدا

ذكر «الشرقاوي»، خلال اللقاء، أنه لم يتعمد أن يعادي أحدا، وتحدث عن خلافه مع إيمان البحر درويش، والذي كان سببا في توقف عرض مسرحية «انقلاب». وأكد هذا الكلام منشور للمخرج مجدي أحمد علي، عبر «فيسبوك» في عام 2018.

ودافعت زوجة الفنان جلال الشرقاوي، عنه خلال تسجيل مقدم لـ برنامج «ساعة صفا»، تم عرضه خلال الحلقة، مناشدة زوجها أنه يجب أن يدافع عن نفسه، لأنه دائما يلتزم الصمت ولم يوضح التفاصيل احتراما للطرف الآخر، مما يدفع البعض باللوم عليه لعدم توضيحه للأمور.

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وكانت من أبرز الخلافات التي واجهت المخرج الراحل، مع إلهام شاهين، خلال مشاركتها مع عقب تخرجها بإحدى الأعمال المسرحية بطولة حسن عابدين. وصرحت الفنانة، في وسائل الإعلام، بأن المخرج منعها من استقبال الضيوف بغرفتها الخاصة بالمسرح، بينما كان يسمح لباق المشاركين.

وذكرت «شاهين»، أنها وافقت في بداية الأمر، اعتقادا منها بأن الأمر يحدث مع الجميع، ولكنها اعترضت حينما وجدت أن القرار مطبق عليها فقط، مضيفة أنه ذات يوم جاء أحد زملائها بالمعهد، لزيارة جميع ابطال المسرحية، ولكنه وجد باب غرفتها مفتوحا فألقى التحية عليها وجلس معها والباب مفتوح، وحين مر «الشرقاوي»، ووجد زميلها معها طرده، ما دفعها لرفع صوتها والشجار والاعتراض على استكمال المسرحية.

الشرقاوي: قصة خلافي مع إلهام شاهين بها كثير من الأكاذيب

علق جلال الشرقاوي، خلال لقائه ببرنامج «ساعة صفا»، على هذه الرواية، بأن بها الكثير من الأكاذيب، قائلا إن ما حدث هو أنه في أول بروفة بالمسرحية أخبر الجميع أنه غير مسموح باستقبال الضيوف، لأنه يعتبر غرفة الممثل بالكواليس مثل غرفة نومه غير مسموح لأحد باختراقها.

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وتابع «الشرقاوي»: «الأمر لم يكن مقصورا على إلهام شاهين، وبالنسبة للضيوف اللي كانت بتيجي لزملائها، فقط حسن عابدين كان يستقبل 2 من زملائه لاصطحابه للمنزل، وأيضا حسن عابدين كان نجما وهي كانت متخرجة حديثا فلا يصح المقارنة، بينما سبب زيارة أصدقائه هو العودة للمنزل معا»، موضحا أن ما حدث خلال شجارهما معا خلال زيارة أحد الضيوف لها، هو أنه بالفعل كان باب غرفتها مفتوحا، وبالفعل لم يأتِ هذا الزميل لها خصيصا، وكان اسمه أشرف وهو فنان الآن.

وتابع أن كان يشارك بأحد مشاهد المسرحية، وعند مروره بالكالوس رأى غرفتها مفتوحة وأشرف معها، فأنه ألقى التحية عليه، ودعاه لشرب القهوة معا، وعند اصطحابه فوجئ بصراخها واعتراضها، وارتفاع صوتها بدون مبرر.

وسيطرت حالة من الحزن على الوسط الفني، بعد رحيل المخرج جلال الشرقاوي، صباح اليوم الجمعة، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا المستجد، ومن المقرر أن تقام مراسم تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الجمعة، على أن يتم الدفن في مقابر العائلة.