آيتن عامر عن عدم نشر صور أبنائها: «أنا مش بخاف من الحسد خالص»

نفت الفنانة آيتن عامر أنها مصابة بـ «فوبيا» من الحسد، مؤكدة أنها لا تخاف من الحسد «أنا مش بخاف من الحسد خالص ومبصدقش فيه واللي حواليا كلهم بيقنعوني انه موجود وغلط وأنا بقعد اتخانق في النقطة دي وأقول إن كل حاجة مكتوبة عند ربنا».

وتابعت: «أنا مش بخاف من الحسد لدرجة الفوبيا وعارفة أنه موجود ومؤمنة بوجوده لكن الجزمة اتكسرت مش عشان أنا اتحسدت لكن ممكن عشان الجزمة هي اللي رخيصة والفستان اتقطع مش عشان اتحسد لكن عشان أنا تخنت لكن فيه أسباب كتير تبان انها حسد لكن هي مش كده».

سبب عدم نشر صور أبنائها

وكشفت آيتن عامر خلال لقائها مع الإعلامية آسما إبراهيم في برنامج «حبر سري» المذاع عبر فضائية «القاهرة والناس» سبب عدم نشرها لصور أبنائها على «السوشيال ميديا» قائلة: «عشان أنا عانيت بسبب تميزي بمعنى إن كان فيه ناس بيصاحبوني بمجرد إني أخت وفاء عامر عشان لما وفاء تعمل مسرحية فدول يبقوا أصحابي فياخدوا منها دعوات وعشان وفاء بتجيب لي حاجات كتير وهي مسافرة وعشان يبقى ليهم من الهدايا جانب».

آيتن عامر: أنا كنت طفلة ذكية

وأوضحت: «وده أنا عانيت منه وأنا صغيرة وفي فترة من الفترات قررت أقول إيه الجديد اللي جاي لي ووفاء جابت لي ايه وعايزة أعرف الناس دول وكنت طفلة ذكية وابتديت مقولش ان وفاء جابت لي كذا».

وحكت آيتن عامر عن موقف مرت به في طفولتها «وفاء جابت لي كمبيوتر صخر ومقولتش لأصحابي وواحدة صاحبتنا تانية جابته فأصحابي بقوا يروحوا لها وميجوش ليا ولما كلمتهم انتوا فين مبتجوش تلعبوا معايا ليه قالوا لي احنا بنلعب عند فلانة على الكمبيوتر وابتديت اعرف إن فيه صحوبية المصلحة وعشان كده ابتديت اركز في دايرة الصحاب وعشان كده معنديش أصحاب كتير».