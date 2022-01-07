آيتن عامر تتوعد ريهام حجاج: أزمتي معاكي في المحاكم.. وهاخد حقي

قالت الفنانة آيتن عامر، إنها كانت تحلم دائما بتسجيل أغنية، خاصة أنها غنت أثناء مشاركتها في كثير من الأعمال كممثلة، موضحة أن إحدى الشركات عرضت عليها تسجيل «أغنية سينجل»، لذا تعاونت مع الملحن وليد سعد والشاعر تامر حسين، متابعة: «أول لما شوفت وليد سعد، قولتله شوف إحنا بقالنا قد إيه عاوزين نشتغل مع بعض، لكن مشتغلناش غير دلوقتي».

سبب اختيار أغنية بناقص

أضافت آيتن، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين عز، في برنامج «كلام الناس» على فضائية «MBC مصر»، اليوم الجمعة، أنه عرض عليها 3 أغاني، اختارت منها أغنية «بناقص»، لأن كلماتها دارجة وبها مراحل قوة وضعف، تعبر عن البنات، لافتة إلى أنها تحب مناقشة قضايا المرأة، وتقديم نماذج مختلفة للمرأة في أعمالها.

وأشارت إلى أنها طلبت المخرجة بتول عرفة تصوير الأغنية، بشكل مناسب للكلمات: «في بنات كانت مركزة أوي مع اللي هترتبط بيه، لكن بيسيبها وبتقع تاني، وأنا بتعصب لما بشوف ست ضعيفة، مفيش راجل ولا ست ضعيفة، وقلت لبتول، عاوزين رسالة توصل إن الطلاق مش نهاية العالم».

قضيتها ضد ريهام حجاج

واصلت الفنانة آيتن عامر: «بقول بناقص لأي حد ميقدرش اهتمامي وحب لي أخ أو صاحب أو حبيبة أو حد نعرفه، بناقص عشان مش محتاجين اللي حولينا يدونا طاقة، وبناقص لأي حاجة ترجعنا ورا، وتحسسنا إن إحنا ضعفاء أو أي حاجة سلبية».

وتطرقت خلال الحديث إلى أزمتها مع الفنانة ريهام حجاج، قائلة: «مشكلتي مع ريهام في المحكمة، وتقدمت بشكوى لنقابة المهن التمثيلية، أنا عارفة إن ليا حق وهخده، وأنا مطالب قوي قوي جدا، لا أكل ولا أمل».

وكانت أزمة قد اندلعت بين الفنانتين، بسبب تصوير أحد المسلسلات خلال موسم دراما رمضان الأخير، والاختلاف على المساحات المطروحة لهما ضمن أحداث العمل، وتطورت المشكلة إلى تشابك عبر مواقع التواصل الاجتماعي.