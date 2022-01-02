آيتن عامر تطرح برومو أولى أغانيها «بناقص»: إهداء مني لكل بنت «فيديو»

طرحت الفنانة آيتن عامر، برومو أولى أعمالها الغنائية والتي تحمل اسم «بناقص»، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ومن المُقرر طرح الأغنية كاملة يوم 7 يناير المقبل.

أغنية بناقص من ألحان وليد سعد

أغنية بناقص، غناء آيتن عامر، ومن ألحان وليد سعد، وكلمات تامر حسين وتوزيع أحمد إبراهيم.

وكتبت آيتن عامر، عبر صفحتها على موقع «فيس بوك»، قائلة: «أخيرًا وبعد 18 سنة تأجيل، أول أغنية ليا هتنزل يوم 7 يناير والحقيقة هو يوم مميز جدًا، وربنا يستر».

وأضافت: «شكرًا لشركة لايف ستايلز ستوديوز اللى تحمست للمشروع ونفذوه على أكمل وجه مع فريق عمل من أهم الفنانين في الوسط الفني».

رسالة شكر من آيتن عامر لزوجها محمد عز العرب

وأضافت: «صورنا الكليب إمبارح الحمد لله وبشكر أختي وصاحبتي بتول عرفة على تعبها ومجهودها وكل الكرو اللي بجد تعبوا واشتغلوا 24 ساعة بلا توقف ولا راحة.. شكرًا لمدير التصوير حبيبي محمد عز العرب وكل الكرو بتاعه، وشكر خاص لأحمد مبارز صديقي العزيز مصور الفوتوغرافيا على إهدائه الصور دي».

الأغنية إهداء منى لكل بنت

وتابعت آيتن عامر، قائلة إنّ «الأغنية إهداء مني لكل بنت لأن فكرة الكليب بتناقش موضوع مهم وفيه رسالة بسيطة هتشجعهم جدًا.. أما بقى للشباب اللي الأغنية هتتبعتلهم كتير من أرقام مجهولة الفترة الجاية مش هقولهم غير كلمة واحدة أنا آسفة».