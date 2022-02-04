إيمي سمير غانم عن والديها: «نفسي يرجع يوم واحد أكون فيه معاكم»

تذكرت الفنانة إيمي سمير غانم، والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، من خلال كلمات مؤثرة عبر صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير «إنستجرام»، مصحوبة بصورة خاصة بهم.

إيمي سمير غانم تتذكر والديها

ودونت الفنانة إيمي سمير غانم: «الحمد لله دائما وأبدا.. يا رب ارحمهم واغفر لهم.. كل يوم بيعدي عليا لوحدي من غيركو بنهار وأحس قد ايه نفسي يرجع يوم واحد وأقعد تحت رجليكوا»، وتابعت: «إنشاء الله يا رب الوقت يجرى أكتر وكل حد عنده حبيب ونفسه يشوفه هيقابلوا فى الجنة يارب».

وفاة سمير غانم ودلال عبد العزيز

يذكر أن الثنائي سمير غانم ودلال عبد العزيز، كانا أصيبا بفيروس كورونا في شهر أبريل الماضي وتم نقلهما إلى المستشفى وبعد أن أثبتت التحاليل سلبية مسحة الفنان سمير غانم أصيب بمضاعفات وحدوث فشل كلوي ورحل عن عالمنا يوم 2 مايو الماضي».

أما الفنانة دلال عبد العزيز فظلت تعاني عدة أشهر من فيروس كورونا إلى أن ثبتت سلبية المسحة الخاصة بها ولكن أصيبت هي الأخرى بمضاعفات وحدوث مشاكل في الرئة الى أن وصل الأمر للفشل الرئوي وتوفيت دون أن تعلم برحيل زوجها.

وبعدها ابتعدت الفنانة إيمي سمير غانم عن الحياة الفنية والأضواء لفترة طويلة الى أن عادت مؤخرا في أول ظهور خاص لها في حفل توزيع جوائز joy award والذي تم تنظيمه في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بحضور عدد كبير من النجوم ومنهم «جون ترافولتا وسلمان خان»، وغيرهم من الفنانين العرب.