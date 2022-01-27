إيمي سمير غانم تبكي بعد تكريم والديها في حفل جوائز صناع الترفيه

ظهرت دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي سميرغانم، خلال حفل جوائز صنّاع الترفيه JOY AWARDS بنسخته الثانية، والذي يحتفي بأهل الفن والسينما والدراما والموسيقى والرياضة والمؤثرين العرب من قلب العاصمة الرياض، في أول ظهور لإيمي في مناسبة رسمية بعد وفاة والديها، كما أنها بكت بعد تكريمهما.

دنيا سمير غانم تشكر القائمين علي الحفل

ووجهت الفنانة دنيا سمير غانم الشكر، للحضور والقائمين على الحفل، وذلك عقب عرض فيلم تسجيلي عنه والديها، واستلامها جائزة عن رحلة الفنان الراحل سمير غانم، والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وقالت :«ميرسي شكرا إحنا مش محضرين كلام نقوله شكرا ع كل الحب وشكرا لأهلنا في الوطن العربي كله».

وأعربت دنيا سمير غانم عن سعادتها لحضور شيقيقتها إيمي الحفل، وذلك خلال لقاء في قناه «إم بي سي»، أكدت خلاله أنها سعيدة للغاية وأنها سعيدة أكثر لان إيمي رافقتها بعد أن كانت ترفض الحضور.

إيمي سمير غانم تبكي بعد عرض الفيلم التسجيلي

وبكت إيمي سميرغانم باكية بعد تكريم والديها، مؤكدةً أنها جهزت بعض الكلمات لتقولها خلال الحفل، ولكن بعد رؤيتها للفيلم التسجيلي الذى عرض نسيت الحديث، وأنها أول مرة تحضر مناسبة رسمية بعد وفاة والديها، وشكرت الحضور والقائمين على الحفل.

ويعتبر هذا الظهور الأول للفنانة إيمي سمير غانم برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، وذلك بعد الشائعات التي ترددت خلال الفترة الأخيرة عن طلاقهما، وكان حسن الرداد أكد منذ أيام قليلة ماضية، أن هذا لم يحدث، وأن زواجهما قائم ومستمر، وإيمي تحتاج وقتا لتخرج من حزنها ليس إلا.

يذكر أن دنيا سمير غانم تستكمل تصوير مسلسل «عالم موازي»، المقرر عرضه في دراما رمضان 2022، وذلك بعد توقفه العام الماضي بسبب فيروس كورونا.