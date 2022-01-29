إيمي سمير غانم: شكرا لحسن الرداد وليلى علوي «جعلتوني ابتسم»

حرصت الفنانة إيمي سمير غانم على توجيه الشكر لكل من ساعدوها في اعودة ابتسامتها مرة أخرى، خلال الحدث الفني الأخير بحفل توزيع جوائز joy award والذي أقيم فى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية.

إيمي سمير غانم توجه الشكر لبعض الفنانين

وشاركت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بعدد من الصور الخاصة بها على صفحتها بموقع انستجرام، والتى التقطتها فى السعودية مع كل من زوجها الفنان حسن الرداد والإعلامية وفاء الكيلاني والفنانة ليلي علوى.

ووجهت إيمي إليهم جميعا رسالة خاصة مع هذه الصور حيث قالت لهم «شكرا لأنكم جعلتوني ابتسم، شكرا لأنكم جعلتوني سعيدة».

يذكر أن حفل joy award شهد عودة الفنانة إيمي سمير غانم مرة أخرى إلى الفعاليات الفنية بعد غياب طويل منذ وفاة والديها الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبد العزيز، ولذلك كان هناك ترحيبا كبيرا من قبل الجمهور بها.

وتواجدت هى وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم فى الحفل لتلقي تكريم والديهما وخلال تسلمهم التكريم انهارا فى البكاء.

تفاصيل حفل joy award

يذكر أن حفل joy award شهد حضور عدد كبير من الفنانين من بينهم جون ترافولتا وسلمان خان وقصي خولى وباسل الخياط ونادين نجيم وإليسا وأحلام ونانسي وأصالة ومحمد هنيدى وهاني شاكر وليلي علوي ونيللي كريم وزوجها وروجينا وأشرف زكى وعمرو يوسف وأمينة خليل وريم مصطفي ودينا الشربيني وياسمين رئيس وأسماء أبو اليزيد وأشرف عبد الباقي ورامز جلال وعدد كبير من الفنانين.

وحصل على جوائز فى الحفل كل من رامز جلال وأصالة وأحمد الجندى ومحمد هنيدي وغيرهم.