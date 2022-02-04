«أوقاف أسيوط» تطلق قافلة دعوية في 10 مساجد بأسيوط الجديدة

تطلق مديرية الأوقاف بأسيوط اليوم الجمعة، قافلة دعوية مكبرة تجوب مساجد مدينة أسيوط الجديدة، لأداء الخطبة الموحدة.

وأوضح الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، أن القوافل الدعوية تأتي في إطار مواصلة وتكثيف جهود واهتمام وزارة الأوقاف في العمل الدعوي بالمديريات الإقليمية، ووفاءً بأداء رسالتها في نشر الفكر المستنير وتحصين النشء من أي فكر متطرف، وحرصا منها على تصحيح المفاهيم الخاطئة.

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القافلة تجوب 10 مساجد بأسيوط الجديدة

قال «قبيصي»، في بيان له، اليوم الجمعة، إن القافلة تنطلق اليوم ضمن 7 قوافل دعوية تطلقها الوزارة في 7 مديريات هي: المنيا، دمياط، شمال سيناء، الوادي الجديد، المنوفية، أسيوط، البحيرة، مشيرا إلى أن القافلة تنظم برئاسته وتضم 10 من قيادات المديرية لأداء الخطبة في 10 مساجد، وهم كالتالي:

الدكتورعاصم محمود قبيصي، وكيل الوزارة، بمسجد الرحمة.

الدكتورعيد علي خليفة حسن، مدير عام الدعوة والبر، بمسجد الهدى.

الشيخ محمد عبد اللطيف محمود، مدير الدعوة والمراكز الثقافية، بمسجد مريم العذراء.

الشيخ ناصر محمد السيد علي، من مكتب المتابعة، بمسجد عمر بن الخطاب.

الشيخ محمود جميل محمود حسن، إمام وخطيب، بمسجد الرضوان.

الشيخ أمين نشأت حامد، إمام وخطيب، بمسجد آل شعيب.

الشيخ عصام ثابت صبرة، إمام وخطيب، بمسجد الساعة.

الشيخ حسن أحمد علي، إمام وخطيب، بمسجد الوهاب.

الشيخ محمود حسن محمود، إمام وخطيب، بمسجد الصحابة.

الشيخ مصطفى حسن محمد حسن، إمام وخطيب بمسجد الرضوان.

مساهمة دعوية قوية لبناء خطاب ديني جديد

ذكر وكيل وزارة الأوقاف أن هذه القوافل الموحدة مساهمة دعوية قوية لبناء خطاب ديني جديد، يعبر عن جوهر الدين الإسلامي، لافتا إلى أن المديرية نجحت في توحيد القوافل الدعوية والدروس اليومية بجميع المساجد، حتى يتمكن الدعاة والأئمة من تصحيح المسار، وعلاج جميع القضايا الشائكة، واستجلاء الحقيقة الدينية.