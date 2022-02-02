مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة في سوهاج

لقيت طفلة في العقد الأول من العمر، مصرعها، بعدما اصطدمت بها سيارة «ملاكي» أثناء عبورها الطريق، ما أدى إلى وفاتها، ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى دار المركزي.

إخطار بالحادث

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يُفيد بوصول «فاطمة. م. ص. ع»، 7 سنوات، تلميذة، وتقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفى المركزي جثة هامدة، ادعاء حادث سيارة.

وأفاد والدها «محمود. ص. ع»، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور نجلته الطريق الزراعي الشرقي بذات الناحية اصطدمت بها سيارة ملاكي قيادة «حسين. ع. خ. ا»، 35 سنة، سائق، ويقيم دائرة محافظة قنا، ما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.

وأفاد قائد السيارة بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالمذكورة أمامه ولم يتمكن من مفاداتها، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة «كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلي»، ولا توجد شبهة جنائية. وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

حادث تصادم بطريق الطواحين بأخميم

وفي سياق آخر، شهدت دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج، وقوع حادث تصادم ومتوف ومصابين بطريق الطواحين بالطريق الفرعي، بدائرة مركز أخميم.

وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة «ملاكي» قيادة «مينا. م. و»، 32 سنة، محاسب، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالسيارة نقل قيادة «حمادة. ح. ف. ا»، 39 سنة، سائق، ويقيم دائرة المركز، وكذلك إصطدام بعربة كارو يقلها «رزق ر ح م»، 36 سنة، عامل، ويقيم دائرة المركز.

نتج عن الحادث وفاة «أدهم. م. ا. م»، 35 سنة، موظف، ويقيم دائرة مركز دار السلام من مستقلي السيارة الأولي، وإصابة كل من قائد السيارة الأولي، بكسر بالساق اليسري واشتباه نزيف بالبطن، وقائد السيارة الثانية، بكدمات متفرقة بالجسم»، ومستقل عربة «الكارو» بكدمات بالساق اليمنى، وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وأفاد المصابون ونجل عمة المتوفى «عماد ع ف م»، 39 سنة، موظف، ويقيم دائرة قسم ثان سوهاج بمضمون ما تقدم ونفى الأخير الشبهة الجنائية.