إصابة مُعلمة بكسور إثر سقوطها من قطار في سوهاج

سقطت مُعلمة من قطار بمحطة قطار مركز طما شمال محافظة سوهاج، ما أدى إلى إصابتها باشتباه كسر بعظام الجبهة واشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح متهتكتة بفروة الرأس والجبهة، ونُقلت المُعلمة إلى المستشفى المركزي وتم تحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

سقوط أثناء تهدئة القطار

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة سكة حديد مشطا «محطة فرعية»، بسقوط مُدرسة من قطار بالمحطة دائرة المركز.

وبالفحص تبين أنه أثناء محاولة «م. و. ش. م»، 32 عامًا، مُدرسة بمدرسة ثانوية، وتقيم بمحافظة أسيوط، النزول من القطار «القاهرة – أسوان»، وأثناء تهدئته بالمحطة غير مقرر توقفه بها اختل توازنها وسقطت أرضًا، ما أدى إلى إصابتها باشتباه كسر بعظام الجبهة واشتباه ما بعد الإرتجاج وجروح متهتكة بفروة الرأس والجبهة، ونُقلت المصابة إلى المستشفى المركزي وتحويلها إلى مستشفى أسيوط الجامعي.

وأفادت شقيقة زوج المصابة «هايدي. م. ك. ج»، 30 سنة، طبيبة، وتقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم، ونفت الشبهة الجنائية، وحُرر المحضر اللازم، وجرى إبلاغ النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وفي سياق آخر لقيت طفلة في العقد الأول من العمر، مصرعها إثر عبورها الطريق إصطدمت بها سيارة «ملاكي»، ما أدى إلى وفاتها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى دار المركزي.

مصرع طفلة دهسا أسفل عجلات سيارة

في سياق آخر، تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا، يُفيد بوصول «فاطمة. م. ص. ع» 7 سنوات، تلميذة، وتقيم دائرة مركز دار السلام إلى المستشفي المركزي «جثة هامدة»، إدعاء حادث سيارة.

وأفاد والدها «محمود. ص. ع»، 37 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء عبور نجلته الطريق الزراعي الشرقي بذات الناحية اصطدمت بها سيارة ملاكي قيادة «حسين. ع. خ. ا»، 35 سنة، سائق، ويقيم دائرة محافظة قنا، ما نتج عنه وفاتها، ونفى الشبهة الجنائية.