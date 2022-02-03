جامعة سوهاج توقع بروتوكول تعاون مع نوادي الهيئات القضائية

وقع الدكتور مصطفى عبد الخالق، رئيس جامعة سوهاج، بروتوكول تعاون مع ممثلي مجالس إدارات نوادي الهيئات القضائية الثلاث، (نادى قضاة سوهاج ونادي مستشاري النيابات الإدارية ونادي مستشاري هيئة قضايا الدولة)، بهدف عقد دورات تدريبية في مختلف التخصصات، وتبادل الخبرات العلمية والثقافية وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وشهد توقيع البروتوكول، الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة للتعليم والطلاب، والمستشار خالد عبد الغفار وكيل نادي القضاة بسوهاج، والمستشار محمد عميرة رئيس نادي هيئة النيابة الإدارية، والمستشار أيمن شكر رئيس نادي هيئة قضايا الدولة، والدكتور صبري توفيق القائم بعمل عميد كلية الألسن، ولفيف من أعضاء الهيئات القضائية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

بروتوكول تعاون

واستهل رئيس الجامعة، اللقاء بالترحيب البالغ بجميع ممثلي الهيئات القضائية على أرض الجامعة، معربا عن سعادته وفخره بتوقيع بروتوكول تعاون مع جهات تعمل على تحقيق العدالة واستتباب الأمن في ربوع الوطن بين كل أبنائه، لافتا إلى أن الجامعة ممثلة في كلية الألسن تعد الطرف الأول لتنفيذ جميع بنود البروتوكول الذي يطبق لأول مرة مع الهيئات القضائية، في إطار التبادل العلمي والثقافي، وعقد دورات تدريبية في مجالات شتى، موجها الشكر لكل من ساهم في إتمام مراسم التوقيع.

وألقى ممثلو الهيئات القضائية الثلاث، كلمات متفرقة عبروا فيها عن سعادتهم البالغة بهذا التعاون البناء من قبل الجامعة، في إطار تحقيق آمال وطموحات أعضاء الجمعية العمومية لنوادي القضاة، من خلال إبرام اتفاق يقضي بتبادل الخبرات العلمية والثقافية بين الأفراد والجماعات، عن طريق تنظيم دورات تدريبية ترتقي بالمجتمع لأعلى درجات التميز، موجهين الشكر لرئيس الجامعة على جهوده المحسوسة في تطوير الجامعة وتأهيل الطاقات البشرية، حسب توجيهات القيادة السياسية، وبالأخص فئة الشباب.

تنظيم دورات تدريبية

ومن جهته قال الدكتور صبري توفيق، إن البروتوكول ينص على تنظيم دورات تدريبية لأعضاء الهيئات القضائية الثلاث، في جميع اللغات الأجنبية المتعارف عليها، وكذلك تنفيذ دورات التحول الرقمي، وتبادل الخبرات بين الجهتين، مشيرا إلى أن تفعيل البروتوكول سيتم عقب التوقيع مباشرة، ويستمر لمدة عامين قابلة للتجديد.

وفي سياق آخر، اختتم مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة سوهاج، فعاليات البرنامج التدريبى «استراتيجيات التدريس والتعلم»، والذى استهدف المعيدين والمدرسين المساعدين من كليات الجامعة المختلفة، وذلك بمقر المركز بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس الجامعة، إن الهدف من البرنامج التدريبي إكساب المشاركين مهارة تطبيق الاستراتيجيات المختلفة وتقييم أدائها، وأيضا تطوير المعارف والمهارات المتعلقة باستراتيجيات التدريس والتعلم، وتغيير اتجاهاتهم إيجابيا نحو تبني الاستراتيجيات الملائمة لتحقيق أهدافهم التدريسية.

التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم

وأضاف عبد الخالق، أن التدريب اشتمل على العديد من المحاور والأهداف، أهمها التعريف باستراتيجيات التدريس والتعلم ودورها الفعال في العملية التدريسية، مع مناقشة أهم الأساليب والأنشطة التدريسية، والهدف الذي يتناسب مع كل أسلوب لتحديد الأسلوب الملائم للهدف التدريسى، موضحا أن التدريب تضمن أساليب وأنشطة واستراتيجيات تدريبية مناسبة، لتحقيق الأهداف التدريبية التى من أهمها المحاضرات والعروض وورش العمل والمحاكاة وتمثيل الأدوار.

وأكد الدكتور عنبر محمود مدير المركز، على أن البرنامج التدريبي استمر على مدار يومين، وشارك به 16 متدربا من مختلف كليات الجامعة، بإجمالي 10 ساعات تدريبية، موضحا أن البرنامج اشتمل على وسائل لتقييم أثره أثناء التدريب، منها الاختبارات القبلية والبعدية، والملاحظات والاستبيانات مع التقييم لجميع عناصر العملية التدريبية، شاملة المدرب والمتدرب والمادة العلمية ومناخ وبيئة التدريب وإدارة التدريب.

جدير بالذكر، أنه حاضر بالتدريب كلا من الدكتور خالد عبد اللطيف عمران أستاذ مناهج وطرق التدريس بكلية التربية، والدكتورة نادية محمد علي الأستاذ المساعد بكلية التمريض ورئيس قسم إدارة التمريض بالجامعة.